A prisión de nuevo: PDI detiene a exbrigadier de la DINA José Zara por crimen de Ronnie Moffitt, secretaria de Orlando Letelier

Investigación por el asesinato de Orlando Letelier condenó a los agentes de la DINA por el homicidio calificado del excanciller, y no por el homicidio de su secretaria, motivo por el cual habría sido detenido José Zara, quien volverá a enfrentar a la justicia.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la mañana de este miércoles (27/8) al exbrigadier de la DINA José Zara, esta vez, en el marco del proceso por el crimen de la Ronnie Moffitt, secretaria de Orlando Letelier, de nacionalidad estadounidense, y quien murió junto al excanciller en el atentado perpetrado en su contra por la DINA en Washington en 1976.

Al respecto, el abogado Francisco Bustos recordó que la querella por el homicidio calificado de Ronni K. Moffitt fue presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, presidida por Alicia Lira.

Asimismo, destacó que la investigación original por el crimen de Orlando Letelier condenó a los agentes de la DINA por el homicidio calificado del excanciller, y no por el homicidio de su secretaria, motivo por el cual habría sido detenido Zara.

Ronnie Moffitt.

Recordemos que José Zara había salido en libertad esta semana tras haber cumplido su condena de 15 años por el horrendo crimen del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, quienes fueron asesinados en Buenos Aires en 1974 haciendo explotar una bomba instalada en su vehículo, mismo método utilizado luego en 1976 en contra de Orlando Letelier.

