Abogado Juan Pablo Hermosilla demanda a Pamela Hites por millonaria deuda tras disputa hereditaria

Una disputa judicial de alto perfil enfrenta desde hace más de un año al abogado Juan Pablo Hermosilla —hermano y defensor de Luis Hermosilla en el llamado Caso Audio— con su exclienta Pamela Hites Palombo, hija del empresario Alex Hites, fundador de una conocida cadena de multitiendas.

El conflicto legal comenzó el 8 de marzo de 2023, cuando Hermosilla interpuso una demanda contra Pamela Hites, acusándola de incumplir el pago de honorarios acordados por casi cinco años de asesoría en un complejo proceso de disputa hereditaria. Según el escrito presentado por Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada, se exige el pago de US$1.970.062, más intereses y costas judiciales.

El origen del conflicto

La demanda señala que el vínculo profesional se inició en 2019, cuando Pamela Hites recurrió a Hermosilla para que la representara en la recuperación de patrimonio familiar. Su padre, Alex Hites Averbuck, habría favorecido en vida y por testamento a su hijo Marcos Hites.

Debido a la falta de liquidez de Pamela, se pactó un sistema de honorarios basado exclusivamente en el éxito del caso: un 10% de las ganancias obtenidas, sin pagos fijos ni mensuales.

Este acuerdo fue actualizado en abril de 2022, estipulando que la profesional debería abonar ese 10% sobre cualquier suma adicional a lo que le correspondía por testamento. Originalmente, a Pamela le correspondía el 12,5% de la herencia, porcentaje que se elevó al 25% tras la muerte de su madre. Según la demanda, ese 25% equivalía a US$7.733.540.

El 27 de abril de 2023, los hermanos Hites Palombo firmaron un acuerdo de transacción que, según Hermosilla, fue muy favorable para Pamela. El documento indica que recibió activos valorados en US$27.434.158, lo que representó el 88,7% del total de la herencia, más que triplicando la porción testamentaria original. A partir de este punto, sostiene la demanda, surgieron los desacuerdos.

Una deuda impaga

Hermosilla reclama que, tras firmar el acuerdo, Pamela Hites adoptó una estrategia evasiva frente al pago de honorarios. El monto adeudado corresponde al 10% de la diferencia entre lo recibido en la transacción (US$27.434.158) y lo establecido en el testamento (US$7.733.540), es decir, US$1.970.062.

Aunque Hites habría dado varias excusas y llegó a realizar un abono de $50.000.000 en agosto de 2023, luego informó que rompía el vínculo profesional con el abogado y desconoció los servicios prestados, acusando incluso fraude y colusión.

Entre las acusaciones que Pamela habría hecho están que fue engañada respecto a la valoración de los bienes, que estos tenían escaso valor real y que terminó asumiendo una «deuda de por vida». Además, afirma que se le hizo creer que el impuesto a la herencia sería mucho menor de lo que finalmente fue. Hermosilla y su equipo niegan estas acusaciones y aseguran que son falsas.

El abogado intentó cobrar los honorarios a través de distintas vías: primero a una sociedad indicada por Pamela (Inversiones Mundo Sur Limitada), lo que fue rechazado, y luego directamente a ella, también sin éxito. Por esta razón, recurrió a tribunales para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado.

Conversaciones y pruebas

La demanda incluye como evidencia una serie de mensajes intercambiados entre Hermosilla y Hites. Uno de ellos, fechado el 27 de abril de 2023, posterior al cierre del acuerdo, muestra a Hites agradeciendo: «¡¡Perfecto!! Todo ok. No pude pagar. No había cuenta. Felicitaciones. Gracias por tu permanente apoyo y gran trabajo».

Meses después, Hermosilla expresó su preocupación por el retraso en los pagos y propuso un nuevo abono de $300 millones. Hites respondió positivamente: «Me parece bien el monto que dices y espero concretar muy pronto».

Sin embargo, en 2024 su postura cambió radicalmente. Hites comunicó su rechazo a la factura Nº 63 por $1.772.680.000, alegando no adeudar nada a Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada y señalando haber sido víctima de engaño. Afirmó también que no se realizó una diligencia adecuada ni se valorizaron correctamente los bienes involucrados.

La demanda presentada por Hermosilla incluye documentos clave como el testamento, el acuerdo de honorarios, la transacción, cartas entre las partes, certificados y el mandato judicial otorgado.

De acuerdo con información en el medio La Tercera, Pamela Hites declaró que después de la firma de la transacción descubrió haber sido «gravemente engañada o, al menos, inducida a error».

Afirmó no tener ninguna deuda con Hermosilla y que su abogado, Jorge Munro, ha entregado al tribunal todos los antecedentes que respaldan su postura, incluidos informes técnicos, testimonios y peritajes contables. La causa ya fue vista en tribunales y está en etapa de sentencia.

Por su parte, y de acuerdo con el Diario Financiero, la defensa de Hites sostiene que el acuerdo de transacción no tuvo las consecuencias económicas ni jurídicas que argumenta la parte demandante y que existieron graves fallos en el actuar profesional del abogado.