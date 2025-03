Acusan al senador Felipe Kast de amenazar al subsecretario de Pesca en Comisión por Ley Longueira

Un tenso momento se vivió durante la Comisión de Hacienda del Senado, entre el subsecretario de Pesca Julio Salas, y el presidente de dicha Comisión Felipe Kast, tras la discusión del Fraccionamiento Pesquero, que busca acabar con la Ley Longueira. En la instancia, Salas le aseguró a Kast que hay un efecto económico en la demora del despacho, en donde «alguien gana y alguien pierde en la pesca de este año», siendo rápidamente interrumpido por Kast.

«Si usted no quiere escuchar al resto es su problema. Usted no dirige esta sesión, así que enncuentro realmente insólito lo que usted está diciendo. Me parece una falta de respeto. El Ejecutivo al parecer no quiere escuchar a nadie, se siente dueño de la verdad. Así no se legisla señor subsecretario. Le digo enserio, cambie el tono o no se va a poder avanzar en esto», dijo el senador Felipe Kast, evidentemente molesto.

Debido a lo anterior, el senador Daniel Núñez le dejó claro a Kast que no podía amenazar al subsecretario, lo que no corresponde, siendo también increpado por Kast, impidiendo que avanzara la discusión en la comisión.

Tras lo ocurrido, El Ciudadano conversó con el senador Núñez, quien sostuvo que fue realmente una situación donde se vio toda la prepotencia de parte de Felipe Kast, quien, como un patrón de fondo, hacía callar al subsecretario de Pesca y le cuestionaba algo que es tan básico y esencial.

«Lo que estaba pidiendo el subsecretario es que él respetara las normas del Congreso y la urgencia que puso el gobierno. Creo que acá se refleja esta actitud absolutamente matonesca que tiene Felipe Kast y que hemos visto en la Comisión de Hacienda, en este debate de la ley de Pesca, pero que también se ha visto por la fallida o intento de asumir la presidencia del Senado», aseguró Núñez.

Finalmente, Daniel Núñez aseguró que es muy importante acabar con la Ley Longueira por tres cosas. Primero, porque es una ley que tiene un origen corrupto y que favoreció a través del soborno al exsenador de la UDI, Jaime Orpís, a la industria pesquera corpesca y a la industria pesquera en desmedro a la pesca artesanal. Lo que ha significado tener a los pescadores artesanales sumidos en una situación de marginalidad y pobreza.

«Y al mismo tiempo porque también esta Ley Longueira ha privilegiado la producción de harina de pescado, en desmedro de la generación de un alimento barato y sano como es el pescado que debe llegar a las mesas de las familias chilenas y hasta hoy no se logra a bajo precio», dijo el senador.