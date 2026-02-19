Acusaron erróneamente a un hombre de andar robando y lo mataron a golpes: 4 vecinos de Copiapó fueron condenados a 10 años de cárcel por homicidio

Fiscal Christian González indicó que los condenados actuaron bajo la creencia errónea de que la víctima estaba cometiendo un delito de robo, circunstancia que no era efectiva, ya que se encontraba en el sector bajo los efectos del alcohol y drogas, escondiéndose de supuestas personas que según él lo perseguían.

Este miércoles 18/2, la Fiscalía Local de Copiapó obtuvo penas efectivas de cárcel contra 4 acusados, quienes fueron condenados por su participación directa en el delito de homicidio calificado de una persona, hecho ocurrido en esta ciudad y que derivó en la muerte de la víctima producto de las graves agresiones sufridas.

En base a los antecedentes presentados por la Fiscalía, el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó resolvió condenar a Tania Pérez Vergara, Ambar Díaz Rubio, Jeremías Bravo Jaque y Yimi Borges Guaira, como autores del delito consumado de homicidio calificado, imponiéndoles la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, sanción que deberán cumplir en un recinto penitenciario.

La audiencia de Juicio Oral por esta causa fue asumida por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González, quien presentó ante el Tribunal los medios de prueba reunidos durante la etapa investigativa, entre ellos, testimonios de testigos, evidencia audiovisual y científica, y los informes elaborados por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Los hechos

De acuerdo con los antecedentes acreditados en el juicio, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024, ocasión en que los acusados agredieron a la víctima, de nacionalidad ecuatoriana, mediante golpes de pies y puño, además de atacarlo con un martillo.

Posteriormente, lo arrastraron hasta la vía pública y lo amarraron a un poste de señalética del sector, lugar en que continuaron agrediéndolo, causándole heridas de gravedad que provocaron su muerte.

