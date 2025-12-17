Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos reafirma su compromiso por construir una verdadera cultura de DDHH: «No permitiremos la impunidad»

"Los perpetradores no pueden ser indultados, ellos deben cumplir sus condenas como lo establecen los tribunales de justicia y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile", expresaron en una declaración pública.

Autor: El Ciudadano
A través de una declaración pública, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos reafirmó su compromiso por construir en el país una verdadera cultura de derechos, y anunció que durante el próximo gobierno del ultraderechista José Kast continuarán su exigencia de «verdad, justicia y memoria» para las víctimas de la dictadura civil militar.

«La búsqueda por más de 50 años es el compromiso histórico y permanente que no abandonaremos hasta obtener toda la verdad y toda la justicia. No permitiremos la impunidad de quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad contra nuestros familiares», señalaron desde la agrupación.

Seguidamente, recalcaron que «los perpetradores no pueden ser indultados, ellos deben cumplir sus condenas como lo establecen los tribunales de justicia y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile».

«Seremos vigilantes, y no permitiremos el retroceso de los avances obtenidos en derechos sociales, justicia y garantías de no repetición», añadieron las y los familiares. Lee la declaración completa a continuación:

