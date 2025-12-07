Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: «La colaboración es la única manera de enfrentar los desafíos que tenemos como país y Jeannette Jara representa esa visión»

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, junto a la diputada Claudia Mix, la diputada electa Tatiana Urrutia, los diputados electos Gustavo Gatica y Marcos Barraza, junto a autoridades locales y cientos de voluntarios, realizaron un intenso ‘puerta a puerta’ en la comuna en el marco de la campaña «1+1 por Jara», cuyo objetivo es llevar información clara a los indecisos y combatir la desinformación que -afirman- ha impulsado la derecha contra la candidata Jeannette Jara.

Durante el despliegue, las autoridades destacaron la relevancia de reforzar la información directa a la ciudadanía, especialmente en un contexto de alta incertidumbre y circulación de noticias falsas.

En esa línea, el alcalde Tomás Vodanovic recalcó que «la idea de esta campaña es que cada votante pueda convencer a una persona más, mostrando que esta es una candidatura que no siembra miedo, sino que propone un proyecto de país con definiciones claras sobre los grandes temas».

«Estamos con miles de voluntarias y voluntarios conversando en los hogares para aclarar dudas y desmontar informaciones falsas que muchas veces circulan. Queremos que la ciudadanía tome su decisión con información, propuestas concretas y claridad respecto a lo que está en juego en estas elecciones», añadió el jefe comunal de Maipú.

«Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia un Chile más justo, con más derechos y mayor fraternidad. Creemos que la colaboración es la única manera de enfrentar los desafíos que tenemos como país. Jeannette Jara representa esa visión: gobernabilidad, responsabilidad y un proyecto sólido para mejorar la vida de las personas», resaltó Vodanovic.

Por su parte, la diputada electa por el Distrito 8, Tatiana Urrutia, puso énfasis en el trabajo territorial y el compromiso con las familias de la comuna: «Maipú es ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay objetivos claros y trabajo serio. Aquí hemos demostrado que, con unidad y con capacidad de escuchar, se pueden hacer cambios reales que mejoran la calidad de vida de las familias. Y esos objetivos claros y trabajo serio hoy lo representa Jeannette Jara».

«Esperamos que quienes aún tienen dudas, esos 8 millones de personas que no confiaron en la ultraderecha en primera vuelta, puedan ver en Jeannette Jara la opción para avanzar como país. La que impulsan una mejor salud pública, pie cero para primeras viviendas, seguridad para que las mujeres caminen tranquilas por las calles, y otras medidas concretas invitamos a conocer», afirmó la legisladora electa.

En tanto, el también diputado electo Gustavo Gatica, destacó la importancia estratégica de estos últimos días de campaña: «Serán decisivos para consolidar el crecimiento que, a nuestro juicio, ha mostrado la candidatura de Jeannette Jara en las encuestas previas y posteriores a la veda. El aumento de personas indecisas se explica en parte por el mal desempeño de José Antonio Kast en los debates y por las propuestas que ha impulsado la derecha en los últimos días», dijo Gatica.

Finalmente, el diputado electo Marcos Barraza reafirmó que «lo que ha marcado esta campaña es la reducción de la brecha entre Jeannette Jara y el candidato de la extrema derecha. El apoyo hacia nuestra candidata ha crecido, especialmente después del debate del martes, donde más de 5 millones de personas pudieron ver con claridad que Jeannette presenta propuestas serias y posibles, que combinan cambios necesarios con estabilidad y gobernabilidad».

Sobre la opción de Kast, Barraza respondió que se trata de «una candidatura ambigua, indefinida, que evita exponer su punto de vista por temor a perder apoyo. Por eso estamos convencidos de que el país necesita una presidenta como Jeannette Jara, que sabe escuchar, que propone y que no le teme a responder».

El Ciudadano