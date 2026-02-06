Alcalde de Maipú tras reunión con Poduje: «Cuando se trata de mejorar la vida de nuestros vecinos no nos perdemos ni un segundo, la colaboración es el camino»

Este viernes 6/2, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió con Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda del gobierno de José Kast, para abordar las soluciones que se darán a las familias afectadas por las lluvias y posteriores inundaciones ocurridas a inicios de febrero.
Tras la cita, el jefe comunal calificó la reunión como «muy buena», resaltando que Maipú «debe avanzar con urgencia en más y mejor infra de aguas lluvias, y eso requiere trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado».
Seguidamente, el alcalde Vodanovic detalló que «le presentamos al futuro ministro Iván Poduje nuestro diagnóstico comunal y propuestas de proyectos, en los cuales coincidimos y tuvimos buena recepción».
«Cuando se trata de mejorar la vida de nuestros vecinos, no nos perdemos ni un segundo, la colaboración es el camino», manifestó el edil maipucino.
Seguiremos informando.