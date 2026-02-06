Alcalde de Maipú tras reunión con Poduje: «Cuando se trata de mejorar la vida de nuestros vecinos no nos perdemos ni un segundo, la colaboración es el camino»

Jefe comunal Tomás Vodanovic calificó la reunión como "muy buena", resaltando que Maipú "debe avanzar con urgencia en más y mejor infra de aguas lluvias, y eso requiere trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado".

Autor: Absalón Opazo
Este viernes 6/2, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió con Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda del gobierno de José Kast, para abordar las soluciones que se darán a las familias afectadas por las lluvias y posteriores inundaciones ocurridas a inicios de febrero.

Tras la cita, el jefe comunal calificó la reunión como «muy buena», resaltando que Maipú «debe avanzar con urgencia en más y mejor infra de aguas lluvias, y eso requiere trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado».

Seguidamente, el alcalde Vodanovic detalló que «le presentamos al futuro ministro Iván Poduje nuestro diagnóstico comunal y propuestas de proyectos, en los cuales coincidimos y tuvimos buena recepción».

«Cuando se trata de mejorar la vida de nuestros vecinos, no nos perdemos ni un segundo, la colaboración es el camino», manifestó el edil maipucino.

