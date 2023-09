Alcaldesa Hassler anuncia acciones judiciales contra responsables de quema de buses fuera del Liceo de Aplicación

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se pronunció sobre los ataques registrados este jueves contra dos buses de la locomoción colectivo, que terminaron quemados y destruidos por encapuchados en las cercanías del Liceo de Aplicación en Santiago.

🔴 AHORA | Así quedó uno de los buses incendiado por encapuchados a las afueras del metro República



A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), Hassler condenó la violencia de «grupos aislados que interrumpen la vida y el proceso educativo» de los habitantes de la capital.

En este sentido, detalló que se solicitó el actuar de Carabineros «para restablecer el orden público» así como anunción «acciones judiciales» contra los responsables, para que este hecho «no quede en impunidad»

«La violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo, es inaceptable. Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases) hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables. Tomaremos tb acciones judiciales para que no quede en impunidad. No podemos tolerar la violencia en nuestra vida cotidiana», escribió en la red social.

Por su parte, la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció querellas para poder encontrar a los responsables.

«No descansaremos hasta poder dar con aquellas pesonas que han cometido estos hechos delictuales (…) Nos vamos a querellar para poder perseguir a todos quienes resulten responsables», expresó Martínez, citada por 24Horas.

Al respecto, señaló que se está trabajando en un protocolo para cuando ocurran estos hechos, y así poder actuar y evitar la mayor cantidad de daños.

«Es necesario concretar investigaciones más profundas que den con los responsables y no sólo queden en hechos aislados», añadió.