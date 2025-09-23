Alto del Carmen: Fiscalía investiga hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana

El hallazgo de un cuerpo momificado en la zona cordillerana de la comuna de Alto del Carmen (Región de Atacama) movilizó un trabajo multidisciplinario entre la Fiscalía, Carabineros, PDI y el Servicio Médico Legal, con la finalidad de poder trasladarlo y comenzar las diligencias que lleven a establecer su identidad, causa del deceso y data de muerte, la que no sería reciente.

Al respecto, el fiscal adjunto de Vallenar, Nicolás Meléndez, informó que deportistas de alta montaña encontraron el cuerpo el pasado jueves en una zona de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 4.400 metros de altura al interior de la localidad de Chollay.

«Una vez informado de este hallazgo la Fiscalía ordenó la concurrencia de personal especializado de Carabineros, llegando al lugar funcionarios del GOPE quienes tienen la experticia de desarrollar tareas de rescate de este tipo, logrando descender con el cuerpo sólo 2 días después debido a las condiciones que obligaron a extremar las medidas de seguridad», señaló el persecutor.

Seguidamente, el fiscal indicó que el cuerpo presentaba prendas de vestir -jeans, zapatos y cinturón-, y según los carabineros, se encontraba sobre piedras de gran tamaño. Se trataría de un hombre adulto, cuya data de muerte deberá ser determinada, añadió el fiscal Meléndez.

Ahora, corresponde la segunda parte de la investigación, a cargo de los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, además del Servicio Médico Legal, quienes desarrollarán las diligencias investigativas y científicas que permitan establecer la identidad de esta persona y su posible causa de muerte, no descartándose en ese sentido que se trate de un criancero que desarrollaba labores de transhumancia.

«Por parte de la Fiscalía se investigarán denuncias vigentes que existan en la provincia y que se encuentren vigentes para avanzar en el esclarecimiento de este hallazgo», cerró el persecutor.

