Alto del Carmen: Fiscalía investiga hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana

Deportistas de alta montaña encontraron el cuerpo en una zona de difícil acceso, a aproximadamente 4.400 metros de altura al interior de la localidad de Chollay. Vestía jeans, zapatos y cinturón.

Alto del Carmen: Fiscalía investiga hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El hallazgo de un cuerpo momificado en la zona cordillerana de la comuna de Alto del Carmen (Región de Atacama) movilizó un trabajo multidisciplinario entre la Fiscalía, Carabineros, PDI y el Servicio Médico Legal, con la finalidad de poder trasladarlo y comenzar las diligencias que lleven a establecer su identidad, causa del deceso y data de muerte, la que no sería reciente.

Al respecto, el fiscal adjunto de Vallenar, Nicolás Meléndez, informó que deportistas de alta montaña encontraron el cuerpo el pasado jueves en una zona de difícil acceso, ubicada aproximadamente a 4.400 metros de altura al interior de la localidad de Chollay.

«Una vez informado de este hallazgo la Fiscalía ordenó la concurrencia de personal especializado de Carabineros, llegando al lugar funcionarios del GOPE quienes tienen la experticia de desarrollar tareas de rescate de este tipo, logrando descender con el cuerpo sólo 2 días después debido a las condiciones que obligaron a extremar las medidas de seguridad», señaló el persecutor.

Seguidamente, el fiscal indicó que el cuerpo presentaba prendas de vestir -jeans, zapatos y cinturón-, y según los carabineros, se encontraba sobre piedras de gran tamaño. Se trataría de un hombre adulto, cuya data de muerte deberá ser determinada, añadió el fiscal Meléndez.

Ahora, corresponde la segunda parte de la investigación, a cargo de los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, además del Servicio Médico Legal, quienes desarrollarán las diligencias investigativas y científicas que permitan establecer la identidad de esta persona y su posible causa de muerte, no descartándose en ese sentido que se trate de un criancero que desarrollaba labores de transhumancia.

«Por parte de la Fiscalía se investigarán denuncias vigentes que existan en la provincia y que se encuentren vigentes para avanzar en el esclarecimiento de este hallazgo», cerró el persecutor.

Seguiremos informando.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Hallan cuerpo embolsado con signos de tortura en Huejotzingo

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Encuentran cuerpo embolsado cerca del Mercado Morelos; autoridades refuerzan operativos

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Confirman hallazgo del cuerpo de Rafael Huerta tras cinco años de su desaparición

Hace 3 meses
Absalón Opazo

9 años de impunidad: Los informes periciales que la justicia chilena ignoró sobre el asesinato de Macarena Valdés

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

"Somos inocentes de la desaparición de nuestra madre": Familia de Julia Chuñil acudió a la Suprema por intimidación policial en su contra

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Hallan cuerpo de joven desaparecido en Ñuñoa

Hace 4 meses
Absalón Opazo

"Entrar a la cordillera", exposición del artista Mauro Pesce, con entrada gratuita en Villarrica

Hace 6 días
Absalón Opazo

Enriquecimiento ilícito: Capitán de Carabineros y empresario de Chillán formalizados por corrupción

Hace 2 meses
Absalón Opazo

“Robaban dentro de la Tenencia”: Dan de baja a dos carabineros sorprendidos sustrayendo combustible

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano