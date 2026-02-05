Amplio rechazo en Rapa Nui a propuesta de Estatuto Especial impulsada por el Gobierno

Esta semana Rapa Nui rechazó por una amplia mayoría la iniciativa de un Estatuto Especial planteado por el Ejecutivo, que tenía por objetivo otorgar a la Isla de Pascua un régimen de gobierno especial y desvincularla administrativamente de la Región de Valparaíso.

La opción “INA” (No traducido al español) ganó con una mayoría del 87% (959 preferencias), versus un 13% (114 personas) que sí apoyó la propuesta.Todo en el contexto de la consulta indígena que se realizó el pasado domingo que buscaba definir si se continuaba con la iniciativa.

El documento proponía separar a la isla de la Región de Valparaíso en los planos administrativo y político, mediante la creación de un Gobierno de Territorio Especial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo.

Asimismo, la iniciativa del gobierno buscaba transferir a este órgano la planificación del desarrollo del territorio especial y la gestión de sus tierras y patrimonio cultural, funciones que quedarían exclusivamente en manos de integrantes de la comunidad Rapa Nui.

Cabe recordar, que en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno, a mediados de agosto de 2025 comenzó el proceso preparatorio de una consulta indígena orientada a construir un proyecto de ley que otorgue a la isla un régimen jurídico propio. La iniciativa buscaba sentar las bases de un nuevo estatus institucional para el territorio.

Comunidades de Rapa Nui denuncian imposición y falta de consensos en consulta indígena

Mediante un comunicado, la comunidad Honui —integrada por 32 familias del territorio insular— afirmó que el resultado representa una señal política clara, ya que el pueblo de Rapa Nui que participó en el proceso no entregó su consentimiento a la propuesta de Estatuto Especial.

“La autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseño institucionales que no emanen de un consenso real del Pueblo Rapa Hui”, señaló el comunicado.

Además, indicaron que “el resultado de esta votación no puede ser interpretado como una renuncia a nuestras demandas históricas, ni como un rechazo a la autonomía o al autogobierno. Por el contrario, expresa una objeción política al modo en que el Estado ha conducido este proceso, a la insuficiencia de garantías, a la falta de consensos amplios y a la ausencia de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de institucionalidad para Rapa Nui”.

Por otro lado, Jorge Edmunds, exalcalde de Rapa Nui, declaró que la propuesta no responde a lo que el pueblo rapanui ha demandado: “No queremos independencia, no somos locos. Queremos seguir siendo chilenos. Somos chilenos, amamos a Chile y, si hay que defender la República, la defenderemos, pero con respeto hacia nosotros como pueblos originarios”, señaló.

Edmunds señaló que la isla forma parte del territorio chileno y que las comunidades no han exigido una autonomía impuesta, sino un espacio de diálogo que permita construir acuerdos acordes al contexto actual. En ese marco, recalcó que la demanda central es el reconocimiento del territorio como propio, para luego avanzar en un modelo de administración junto al Estado de Chile, sin separarse de él.

“Este gobierno de turno, que es el de Boric, ha querido tener un checklist en su gestión, sacarse una foto diciendo ‘aquí cumplí’, empujando a que aceptemos una propuesta que nos están imponiendo. Eso no lo aceptamos, porque no son las condiciones que siempre hemos puesto sobre la mesa”, indicó.

El resultado dejó en evidencia una fractura entre la propuesta estatal y las demandas del pueblo rapanui. Desde las comunidades recalcan que el rechazo no implica renunciar a la autodeterminación, sino exigir procesos legítimos, con garantías y consensos reales. La votación marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el territorio insular, y reabre el debate sobre cómo avanzar sin imposiciones.