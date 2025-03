Chadwick canta en TV y sigue libre, mientras la justicia incauta dispositivos de Karol Cariola en pleno posparto

La justicia chilena sigue marcando contrastes difíciles de explicar. Mientras el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, sigue sin ser formalizado en el marco del escándalo de corrupción del Caso Hermosilla, la Fiscalía solicitó la incautación de los dispositivos electrónicos de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, en medio de su recuperación tras dar a luz a su hijo.

El contraste no es menor. Mientras Chadwick se da el lujo de cantar en vivo en un programa de Canal 13 durante el velorio de su primo, Miguel “Negro” Piñera, la parlamentaria comunista enfrenta una solicitud de la Fiscalía en su contra, en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella.

La medida ocurrió cuando Cariola aún se encuentra hospitalizada. Desde el centro de salud, la diputada confirmó que no ha sido formalizada ni forma parte de ningún proceso judicial y que, pese a su estado, hizo entrega voluntaria de su celular y computador a través de familiares. “Estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, señaló en un comunicado.

El operativo llega en un momento particularmente sensible para la diputada comunista, quien aún se encuentra en recuperación. “Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, confirmó en un comunicado.

Chadwick: entre la impunidad y los karaokes en TV

Este domingo, durante la despedida de Miguel Piñera en el Parque del Recuerdo, Chadwick fue consultado por la prensa sobre las próximas elecciones presidenciales, a lo que respondió con evasivas. Sin embargo, cuando le pidieron cantar “La Luna Llena”, tema icónico del “Negro”, el exministro no tuvo reparos en entonar unos versos en plena transmisión televisiva. Entre risas, admitió que no tenía dotes musicales, pero que “le gusta mucho la música”.

Pero el diputado socialista Daniel Manouchehri no le ve tanta gracia a la situación. Como querellante en la causa contra Luis Hermosilla, ha insistido en que la Fiscalía sigue postergando la formalización del exministro, pese a que su nombre aparece recurrentemente en los antecedentes del caso.

“Chadwick representa y simboliza el corazón de la impunidad en nuestro país. En cada una de las escenas del Caso Hermosilla, aparece siempre el señor Chadwick, es increíble”, señaló Manouchehri.

Cabe recordar que el exministro declaró ante la Fiscalía el 17 de diciembre por su presunta participación en la arista Parque Capital del caso, donde se le sindica como responsable de “destrabar” el proyecto de Grupo Patio. Sin embargo, hasta ahora no ha sido formalizado.

Medida judicial contra Cariola en pleno posparto

En un procedimiento que no deja de llamar la atención, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la incautación del celular y el computador de Karol Cariola, como parte de una arista del caso Sierra Bella. La diligencia incluyó la entrega voluntaria de los dispositivos por parte de la diputada, quien se encuentra hospitalizada tras dar a luz.

«Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella», añadió.

El caso Sierra Bella, que involucra la fallida compra de una clínica por parte del municipio de Santiago durante la administración de Irací Hassler, ha sido utilizado como arma política por sectores de derecha. La arista que involucra a Cariola no tiene relación directa con la compra frustrada, sino que se vincula a presunto tráfico de influencias.

Doble estándar en la justicia

El contraste entre ambos casos es evidente. Mientras Chadwick, señalado como una pieza clave en una red de corrupción, sigue libre y cantando en TV sin que la Fiscalía actúe con celeridad, una parlamentaria que recién da a luz enfrenta una medida judicial en su contra.

La pregunta queda abierta: ¿la justicia chilena mide con la misma vara a todos o hay ciertos personajes que gozan de inmunidad garantizada? Mientras algunos se dan el lujo de cantar en la televisión, a otros la persecución judicial les llega hasta la cuna de sus hijos recién nacidos.