Andrés Jouannet: Subsecretario de Seguridad designado por Kast no ha transparentado sus sociedades comerciales desde 2021

Un reporte del medio de comunicación Fast Check informó que Andrés Jouannet, subsecretario de Seguridad designado por el Presidente electo José Antonio Kast, no ha transparentado sus sociedades comerciales desde el año 2021.

«Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y constató que desde 2021 no ha transparentado sus sociedades comerciales. Entre ellas figuran empresas compartidas con el empresario Bo Yang -vinculado en un presunto tráfico de influencias- y con socios ligados al rubro de tragamonedas y apuestas online», señala la publicación del citado medio.

Recordemos que, tras los cuestionamientos realizados a Jouannet, Kast respaldó su nombramiento pese a la existencia de nexos con imputados en el denominado «Caso Tragamonedas», revelado en 2019, y en el cual se denunció un financiamiento ilegal de candidatos a diputado, alcaldes y consejeros regionales, a cambio de favorecer el otorgamiento de patentes para operar estas máquinas.

Según consignaron medios nacionales, este vínculo es a través de Impresiones Quizapú, de la cual Jouannet es dueño junto a Alberto Hadad -formalizado en el ‘Caso Tragamonedas’- y Sebastián Salazar.

Este último, en su calidad de representante de la casa de apuestas online EstelarBert, se autodenunció cuando Fiscalía empezó a investigar a estos sitios virtuales tras la presentación de acciones judiciales por parte de la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficiencia.

