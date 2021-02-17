Andrés Jouannet: Subsecretario de Seguridad designado por Kast no ha transparentado sus sociedades comerciales desde 2021

Medio de comunicación Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de Jouannet y constató que desde 2021 no ha transparentado sus sociedades comerciales, entre las cuales "aparecen empresas compartidas con el empresario Bo Yang -vinculado en un presunto tráfico de influencias- y con socios ligados al rubro de tragamonedas y apuestas online", señala la publicación.

Andrés Jouannet: Subsecretario de Seguridad designado por Kast no ha transparentado sus sociedades comerciales desde 2021
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un reporte del medio de comunicación Fast Check informó que Andrés Jouannet, subsecretario de Seguridad designado por el Presidente electo José Antonio Kast, no ha transparentado sus sociedades comerciales desde el año 2021.

«Fast Check revisó las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y constató que desde 2021 no ha transparentado sus sociedades comerciales. Entre ellas figuran empresas compartidas con el empresario Bo Yang -vinculado en un presunto tráfico de influencias- y con socios ligados al rubro de tragamonedas y apuestas online», señala la publicación del citado medio.

Recordemos que, tras los cuestionamientos realizados a Jouannet, Kast respaldó su nombramiento pese a la existencia de nexos con imputados en el denominado «Caso Tragamonedas», revelado en 2019, y en el cual se denunció un financiamiento ilegal de candidatos a diputado, alcaldes y consejeros regionales, a cambio de favorecer el otorgamiento de patentes para operar estas máquinas.

Según consignaron medios nacionales, este vínculo es a través de Impresiones Quizapú, de la cual Jouannet es dueño junto a Alberto Hadad -formalizado en el ‘Caso Tragamonedas’- y Sebastián Salazar.

Este último, en su calidad de representante de la casa de apuestas online EstelarBert, se autodenunció cuando Fiscalía empezó a investigar a estos sitios virtuales tras la presentación de acciones judiciales por parte de la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficiencia.

Lee el reportaje completo de Fast Check AQUÍ

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

El Gabinete de Kast y figuras que causan polémica: Jouannet, Silva, Codina, Chomalí y Farías entre los mencionados

Hace 1 semana
El Ciudadano

El ocaso de Amarillos y Demócratas: la disolución de partidos que dijeron ser 'centro', cuyos líderes terminaron en el Gabinete de Kast

Hace 3 días
El Ciudadano

Kast's Cabinet Appointments Spark Controversy: Notable Figures Include Jouannet, Silva, Codina, Chomalí, and Farías

Hace 1 semana
El Ciudadano

The Decline of Democrats and Amarillos: The Dissolution of Parties That Claimed to Be 'Centrist', Whose Leaders Ended Up in Kast's Cabinet

Hace 3 días
El Ciudadano

Impasse marca proclamación de José Kast como presidente electo en el Tricel

Hace 1 mes
El Ciudadano

El triste ocaso del Partido Radical: El legado mancillado por grupo minoritario de militantes que hoy abraza a la ultraderecha mientras colectividad desaparece

Hace 3 meses
El Ciudadano

Metamorfosis de Kast: Tras tachar de “Gobierno fracasado”, hoy nombra a varias figuras del Piñerismo y Chile Vamos en su equipo

Hace 1 semana
El Ciudadano

Senador Huenchumilla por Amarillos y Demócratas: “Se fueron con la derecha y desaparecieron”

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Es política del miedo”: Califican de montaje y propaganda al estilo “nazi” el vidrio de seguridad de Kast

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano