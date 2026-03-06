Archivo: Cuando el exembajador de Chile en China reveló las presiones de Trump a Piñera para frenar inversiones chinas en el país

En medio de la polémica por las sanciones de EEUU contra 3 funcionarios del gobierno chileno por la tramitación del proyecto de cable submarino «Chile China Express», el periodista Daniel Matamala recordó una conversación con el exembajador nacional en el país asiático, Luis Schmidt, donde este reveló las presiones realizadas por Trump para frenar las inversiones chinas en el país.

Schmidt fue embajador de Chile en China entre los años 2010-2014, y 2018-2022, correspondientes a los dos periodos presidenciales del fallecido empresario Sebastián Piñera, quien -recordemos- desechó en 2021 un proyecto de cable submarino Valparaíso-Hong Kong que se negociaba con la empresa china Huawei.

En el video compartido por Matamala -emitido en mayo de 2025- el exdiplomático plantea al respecto que «si el Presidente Piñera hubiera cerrado ese trato, si hubiera hecho el cable, ya lo tendríamos funcionando».

Ante esto, Daniel Matamala le comenta que ese trato no se cerró «porque había una presión muy fuerte de Estados Unidos», a lo que el exembajador respondió que «en ese momento vino Pompeo (Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU entre 2018 y 2021), mandado por el Presidente Trump, a decirle al Presidente Piñera ‘cuidado con las inversiones chinas’. Y por eso no lo hicimos».

Seguidamente, Schmidt recordó que «también me tocó a mí el caso de los pasaportes. Cuando China se ganó la licitación para hacer los pasaportes y el carnet, Estados Unidos amenazó con el término de la Visa Waiver, e inmediatamente Chile, a pesar de haber sido una licitación internacional, la sacó y se la dio a una empresa francesa», recordó el exembajador.

