Archivo de la infamia: Los votos de Chevesich a favor de Pinochet en crímenes de la Operación Cóndor y los asesinatos del exgeneral Prats y su esposa Sofía

El 24 de junio de 2013, el destacado periodista Jorge Escalante publicó en el diario El Mostrador un artículo titulado «Los votos de Chevesich a favor de Pinochet en crímenes de la Operación Cóndor y el asesinato de Prats».

La nota, aún disponible en la web, vuelve a tomar relevancia tras la elección, por unanimidad, de la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema, un día después de que el candidato de extrema derecha José Kast ganara la elección presidencial.

Y más aún, cuando se lee la bajada escrita por «Gato» Escalante: «El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la DINA: Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República».

«Pasaron los años y los expedientes cosidos a mano se volvieron polvorientos. Pero ahí estaban, para revivir historias y revelar verdades. La magistrada Gloria Ana Chevesich negaba dos veces su voto para desaforar a Augusto Pinochet, por los crímenes de la Operación Cóndor y del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert», apunta Escalante.

Sofía Cuthbert y Carlos Prats.

