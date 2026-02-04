Arraigo nacional para hijo de Fulvio Rossi: Está involucrado en estafa de $145 millones con falsos comités de vivienda en Iquique

Este martes 2/3 fue formalizado en Iquique Franco Rossi (en la foto), hijo del exparlamentario socialista Fulvio Rossi, quien está acusado de participar en una estafa por $145 millones realizada a través de falsos comités de vivienda.

Las víctimas son al menos 120 familias iquiqueñas, quienes con la promesa de una supuesta compra de terrenos para la construcción de viviendas, le transfirieron dinero.

Tal como informó en su momento El Ciudadano, Rossi se dedicaba, a través de sus redes sociales, a organizar a grupos familiares en torno a un proyecto habitacional ubicado en Playa Sarmenia, al sur de Iquique.

Según las víctimas, el sujeto les aseguró que tenía la preferencia para la compra de un terreno y también para el cambio de uso del suelo, pidiéndoles un pago inicial de $1.200.000 por persona para concretar la construcción de las viviendas.

Pero, una vez recibidas las transferencias en dinero, Rossi empezó a desentenderse del proyecto, para derechamente desaparecer en agosto de 2023 al ser requerido por los afectados para la devolución de los fondos entregados.

Por ello, las y los estafados, junto al diputado Matías Ramírez (PC), presentaron una querella contra Franco Rossi en septiembre de 2023.

Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi y a tres mujeres por estafa en la creación de comités de vivienda, apropiándose de al menos $145 millones. El tribunal decretó arraigo nacional y 120 días de investigación. pic.twitter.com/Ov5lYmdoDe — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) February 3, 2026

