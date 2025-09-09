Arranca el desafío “Agarra la Pala” con premios y reconocimientos simbólicos para voluntarios de Jeannette Jara

El desafío destaca a los voluntarios como protagonistas de “La Jaraneta”, una comunidad digital innovadora que ha liderado la conversación en redes y reconoce a sus integrantes con premios simbólicos como la Pala 8-bit o la Choripala, junto a sorpresas y menciones semanales que refuerzan la cercanía y el sello lúdico de Jeannette Jara con la gente.

El despliegue ciudadano en apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara sumó esta semana una nueva iniciativa: el desafío “Agarra la Pala”, una dinámica innovadora que busca incentivar la participación activa de voluntarios en la difusión de las propuestas de la candidata.

El objetivo es generar conversación y contenido en redes sociales como Facebook, TikTok, X, Instagram y en particular WhatsApp, difundiendo las principales medidas del programa, además de contenido exclusivo de Jeannette Jara y su equipo. De esta forma buscan fortalecer una comunidad digital, llamada “La Jaraneta”, que no solo respalde la campaña, sino que también comparta los valores y convicciones que Jeannette Jara representa, ampliando así su alcance en el mundo online.

El sistema funciona mediante la acumulación de puntos y rankings que se traducen en premios simbólicos digitales. Entre ellos destacan la Pala 8-bit, la Choripala (hecha de choripanes) y otras versiones temáticas que celebran la creatividad de la comunidad. Estos galardones reconocen el compromiso y los resultados de cada participante, otorgando visibilidad a quienes más se destaquen en la tarea de sumar gente a la comunidad.

Cada semana se incorporarán nuevas sorpresas, que irán desde reconocimientos especiales hasta menciones en redes sociales y videos junto a Jeannette Jara. El objetivo es acercar la campaña a nuevas audiencias, especialmente jóvenes, y consolidar la cercanía que se ha transformado en uno de los sellos distintivos de la abanderada en esta etapa.

El desafío “Agarra la Pala” no solo busca difundir un programa político, sino también consolidar una comunidad activa y creativa, que con sus aportes contribuyen a amplificar la voz de quienes apoyan a Jara en la carrera presidencial.

El Ciudadano