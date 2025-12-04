Más de 200 artistas, escritores y cineastas se cuadran con Jeannette Jara y alertan por “discursos de raigambre fascista” en el balotaje

Más de 200 artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas difundieron este martes una carta pública en la que expresan su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a días del balotaje en que enfrentará a José Antonio Kast.

La declaración, firmada por 236 personas, plantea que el escenario electoral abre riesgos para el ecosistema cultural, la libertad artística y los derechos humanos.

Entre quienes adhieren se encuentran Premios Nacionales como Diamela Eltit, Elicura Chihuailaf, Patricio Guzmán, José Bengoa y Faride Zerán, junto a figuras ampliamente reconocidas como Raúl Zurita, Manuel Silva Acevedo, Alfredo Castro, Amparo Noguera, Francisco Reyes, Daniela Ramírez, Ignacio Agüero y Miguel Littín, entre muchas y muchos otros.

“Observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio”: creadores alertan sobre el balotaje

En la carta, las y los firmantes advierten que el proceso electoral se desarrolla en un contexto de preocupación por el alza de narrativas que buscan restringir diversidades, derechos y expresiones culturales.

“Desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”, señala el texto.

El grupo afirma que no puede mantenerse al margen ante este escenario y hace un llamado a defender valores democráticos fundamentales:

“Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”.

Artistas apoyan a Jeannette Jara y llaman a frenar la normalización del discurso extremo

La misiva enfatiza que el panorama electoral exige una defensa activa del pensamiento crítico y la creación cultural.

Las y los firmantes sostienen que “es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista”, y recalcan que la democracia es indispensable para la vida creativa:

“Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación”.

El texto finaliza reafirmando la convicción de que el campo cultural tiene un rol político y social clave en momentos donde las libertades artísticas y los derechos humanos pueden verse amenazados.

Esta es la lista de artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas que apoyan a Jeannette Jara: