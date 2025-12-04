Más de 200 artistas, escritores y cineastas se cuadran con Jeannette Jara y alertan por “discursos de raigambre fascista” en el balotaje

Premios Nacionales como Diamela Eltit, Elicura Chihuailaf, Patricio Guzmán, José Bengoa y Faride Zerán figuran entre las más de 200 firmas que respaldan a la candidata y advierten retrocesos para la democracia, la cultura y los derechos humanos.

Más de 200 artistas, escritores y cineastas se cuadran con Jeannette Jara y alertan por “discursos de raigambre fascista” en el balotaje
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Más de 200 artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas difundieron este martes una carta pública en la que expresan su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a días del balotaje en que enfrentará a José Antonio Kast.
La declaración, firmada por 236 personas, plantea que el escenario electoral abre riesgos para el ecosistema cultural, la libertad artística y los derechos humanos.

Entre quienes adhieren se encuentran Premios Nacionales como Diamela Eltit, Elicura Chihuailaf, Patricio Guzmán, José Bengoa y Faride Zerán, junto a figuras ampliamente reconocidas como Raúl Zurita, Manuel Silva Acevedo, Alfredo Castro, Amparo Noguera, Francisco Reyes, Daniela Ramírez, Ignacio Agüero y Miguel Littín, entre muchas y muchos otros.

“Observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio”: creadores alertan sobre el balotaje

En la carta, las y los firmantes advierten que el proceso electoral se desarrolla en un contexto de preocupación por el alza de narrativas que buscan restringir diversidades, derechos y expresiones culturales.
Desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”, señala el texto.

El grupo afirma que no puede mantenerse al margen ante este escenario y hace un llamado a defender valores democráticos fundamentales:
Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”.

Artistas apoyan a Jeannette Jara y llaman a frenar la normalización del discurso extremo

La misiva enfatiza que el panorama electoral exige una defensa activa del pensamiento crítico y la creación cultural.
Las y los firmantes sostienen que “es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista”, y recalcan que la democracia es indispensable para la vida creativa:
Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación”.

El texto finaliza reafirmando la convicción de que el campo cultural tiene un rol político y social clave en momentos donde las libertades artísticas y los derechos humanos pueden verse amenazados.

Esta es la lista de artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas que apoyan a Jeannette Jara:

  • Diamela Eltit, escritora (Premio Nacional de Literatura).
  • Elicura Chihuailaf, poeta (Premio Nacional de Literatura).
  • Elvira Hernández, ensayista y crítica literaria (Premio Nacional de Literatura).
  • Faride Zerán, periodista (Premio Nacional de Periodismo).
  • José Bengoa, historiador y antropólogo (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales).
  • Manuel Silva Acevedo, poeta (Premio Nacional de Literatura).
  • Patricio Guzmán, cineasta (Premio Nacional de Artes del Audiovisual).
  • Ramón Díaz Eterovic, escritor (Premio Nacional de Literatura).
  • Raúl Zurita, poeta (Premio Nacional de Literatura).
  • Oscar Barrientos Bradasic, escritor.
  • Rosabetty Muñoz, poeta y escritora.
  • Alia Trabucco Zerán, escritora.
  • Adriana Mercado Alvarado, diseñadora, magíster en Artes Visuales.
  • Alejandra Costamagna, escritora.
  • Miguel Littín Cucumides, cineasta.
  • Alejandra Matthei Valck, escritora.
  • Alejandro Zambra, escritor.
  • Alfredo Castro, actor y director de teatro.
  • Amparo Jesús Arias Villalobos, diseñadora gráfica.
  • Amparo Noguera, actriz.
  • Amparo Mardones, galerista.
  • Ana Harcha Cortés, dramaturga e investigadora escénica.
  • Ana Kaempffer Fuentes, socióloga.
  • Ana Luz Ormazábal, investigadora escénica.
  • Ana María del Río, escritora.
  • Ana Pizarro, doctora en Letras y académica.
  • Andrea Giadach, licenciada en Artes, directora y dramaturga.
  • Andrea Ugalde Prieto, cineasta.
  • Anelys Wolf, artista plástica.
  • Antonia Torres, escritora.
  • Beatriz G. Fulle, escritora.
  • Beatriz García Huidobro, escritora.
  • Beltrán “Toti” García, cineasta.
  • Benjamín Galemiri, escritor.
  • Bernardo Reyes, escritor.
  • Bruno Montané, escritor.
  • Camilo Ortega, artista visual.
  • Carlos Aguilar, escritor.
  • Carmen Castillo, escritora y cineasta.
  • Carolina González Velásquez, escritora.
  • Carolina Illanes, artista visual.
  • Catarina Vásquez Latorre, actriz.
  • Catherina Salazar, codirectora La Inclusive.
  • Cecilia Aretio Aguirrebeña, escritora.
  • Cecilia Palma Jara, escritora.
  • Charo Cofré, cantante y folclorista.
  • Claudia Jara Bruzzone, poeta.
  • Claudia Rodríguez, docente universitaria.
  • Clemente Riedemann, poeta.
  • Constanza Acuña, académica y doctora en Teoría del Arte.
  • Cristian Cruz, escritor y editor.
  • Cristian Figueroa, actor y dramaturgo.
  • Cristián Galaz, cineasta.
  • Cristián Geisse, escritor.
  • Cristián Kaulen Downey, cineasta.
  • Cristián Vila Riquelme, escritor y académico.
  • Cristina Bielefeld Torres, antropóloga.
  • Cristina Gallardo, activista cultural.
  • Cristóbal Gaete, escritor.
  • Daiana Squella, Animal Guau Conchalí.
  • Daniel Rojas Pachas, escritor y editor.
  • Daniela Ramírez Rodríguez, actriz.
  • David Ponce Barrera, periodista.
  • Davis Vera Meiggs, crítico de cine.
  • Deborah Bailey Vera, periodista.
  • Doris Quiñimil, escritora y académica.
  • Eduardo Guzmán, cantautor (Quelentaro, Quiebracanto).
  • Elisa Figueroa, codirectora Galería Barrios Bajos.
  • Elizabeth Menz, actriz.
  • Elizabeth Paola Gallegos León, poeta y gestora cultural.
  • Elliot Morfi, productor cinematográfico.
  • Ernesto Gonzáles Barnert, poeta.
  • Estefanía Muñoz, artista visual.
  • Estefanía Peña, profesora universitaria.
  • Esther Margaritas, escritora y artista de performance.
  • Eugenio Llona, poeta y periodista.
  • Fátima Sime F., escritora.
  • Federico Galende, escritor, filósofo y profesor.
  • Felipe Blanco, periodista.
  • Fernando Ossandón, gestor cultural.
  • Flavia Radrigán Araya, cantor, compositor (Quelentaro).
  • Francisca Andrea Santibáñez M., escritora.
  • Francisco Casas Silva, poeta y escritor.
  • Francisco Reyes Morandé, actor.
  • Francisco Véjar, escritor.
  • Galo Gigliotto, escritor y editor.
  • Germán Liñero, cineasta.
  • Gonzalo Arqueros, académico y licenciado en Arte.
  • Gonzalo Justiniano, cineasta.
  • Gonzalo Laborda Contreras, músico (Guillo) y dibujante.
  • Gustavo Boldrini, escritor.
  • Hans Schuster, escritor.
  • Hermann Mondaca Reiteri, escritor.
  • Hilda Carrera Gamonal, escritora.
  • Horacio Durán, músico.
  • Hugo Rubilar, licenciado en Ciencias y geoinformático.
  • Ignacio Agüero, cineasta y documentalista.
  • Isabel Hernández, narradora y antropóloga.
  • Isabel Jara Hinojosa, doctora en Teoría del Arte.
  • Ivonne Coñuecar, escritora, poeta y periodista mapuche williche.
  • Jacqueline Pardo Lemus.
  • Jaime Azócar, actor.
  • Jaime Collyer, escritor.
  • Jaime Quezada, poeta.
  • Javier Rodríguez, artista visual.
  • Javiera Enríquez, pintora.
  • Javiera Peón-Veiga, coreógrafa.
  • Jennifer McColl, investigadora en artes vivas.
  • Jessica Lillo Acuña, escritora.
  • Jessica Sánchez Zamorano, escritora.
  • Joaquín Eyzaguirre Guzmán, cineasta.
  • Jonathan Guillén, poeta.
  • Jorge Baradit, escritor.
  • Jorge Durán, cineasta y guionista.
  • Jorge Grez, cineasta.
  • Jorge Gronemeyer, fotógrafo.
  • Jorge Montealegre, poeta y periodista.
  • Jorge Yáñez, actor y folclorista.
  • José de la Vega, cineasta.
  • José Henríquez Araya, escritor y editor.
  • José Tomás Labarthe, escritor, editor y músico.
  • Juan Carreño, escritor.
  • Juan Enrique Forch, escritor y cineasta.
  • Juan Pablo Rodríguez, doctor en Sociología.
  • Julio Carrasco, poeta.
  • Karina Flores, cineasta.
  • Caro Cepeda Pérez, escritora y actriz.
  • Kemy Oyarzún, académica.
  • Kira Maldonado, poeta y profesora.
  • Laura Lattanzi, doctora en Filosofía.
  • Leonardo Medel, cineasta.
  • Lilian Flores Neira, escritora.
  • Liliana García Sosa, actriz.
  • Lina Meruane, escritora y docente.
  • Loreto González Barra, curadora.
  • Lucas Mosquera, músico.
  • Luis R. Vera, cineasta.
  • Luisa Torres Torres, Comuna de Guaitecas.
  • Lutviana Gómez, cineasta.
  • Luz Marina Vergara, profesora y actriz.
  • Maga Meneses, cineasta.
  • Maivo Suárez, escritora.
  • Manuel Eduardo Hubner, cineasta.
  • Marcelo Leonart, escritor.
  • Marcelo Mellado, escritor.
  • Marcia Klein, periodista.
  • Marcos de Aguirre H., cineasta.
  • Maren Gómez, presidenta Castillo Cultural de Conchalí.
  • María Carolina Cepeda Pérez, escritora.
  • María Elena Muñoz, académica, doctora en Filosofía.
  • María Guajardo Silva, magíster en Educación, actriz.
  • María Isabel Sepúlveda Flores, profesora de danza, magíster en Pedagogía.
  • María José Viera-Gallo, escritora.
  • María Soldad Guarda, música.
  • María Ximena Castro Fernández, escritora.
  • Mariana Cea Barros, periodista.
  • Mariana Hales, periodista cultural.
  • Mario Verdugo, escritor.
  • Marisol Cumsille, cineasta.
  • Marisol Muñoz Oliva, escritora.
  • Maruxa Cameron Melero, escritora.
  • Mauricio Redolés, poeta y músico.
  • Miguel Cáceres, artista visual.
  • Mónica Nyrar, artista visual.
  • Nano Pulgar, artista visual.
  • Natascha de Cortillas, artista visual.
  • Nelly Richard, crítica cultural y ensayista.
  • Nelson Zúñiga González, escritor.
  • Nicholas Jackson, artista visual.
  • Nicolás Mena Carrillo, actor.
  • Nona Fernández, escritora, actriz y guionista.
  • Nuri Gutes, fotógrafa.
  • Oscar Petrel, escritor.
  • Pablo Abufom, filósofo, magíster en Filosofía.
  • Pablo Basulto, cineasta, filósofo, magíster en Filosofía.
  • Pablo de la Barra, cineasta.
  • Pablo Salas, cineasta, editor y documentalista.
  • Pablo Cottet, sociólogo y filósofo.
  • Paolo Slachevsky, fotógrafo y editor.
  • Paula Arrieta Gutiérrez, artista visual, doctora en Teoría del Arte.
  • Paula Cucurella, escritora.
  • Paula Godoy, guionista.
  • Paulina Barrenechea, escritora.
  • Paulina Bermúdez Valdebenito, escritora.
  • Paulina Faba, académica.
  • Paulina Müller Cifuentes, psicóloga.
  • Paulina Véliz Fuentes, escritora.
  • Paz Bartolomé Rojas, periodista.
  • Paz López, académica, doctora en Filosofía.
  • Pedro Vicuña, actor, poeta y traductor.
  • Pía Barros, escritora.
  • Pía González Suau, cineasta.
  • Poli Roa, escritora.
  • Rafael Cheuquelaf, músico y periodista.
  • Rafael Rodríguez, cineasta.
  • Raquel Olea, ensayista.
  • Ricardo Carrasco Farfán, cineasta.
  • Ricardo Herrera, poeta y profesor.
  • Ricardo Mendoza, editor.
  • Roberto Bustamante, escritor.
  • Robinson Piñeda, Centro Cultural Caleidoscopio.
  • Rodolfo Andaur, curador.
  • Rodrigo Elgueta, ilustrador.
  • Rodrigo Karmy, doctor en Filosofía.
  • Rodrigo Muñoz Carreño, fotógrafo.
  • Rodrigo Ramos Bañados, escritor.
  • Rodrigo Zúñiga, poeta, escritor y filósofo.
  • Rosa Gutiérrez Silva, escritora.
  • Rossana Dresdner, periodista y escritora.
  • Roxana Miranda Rupailaf, poeta.
  • Ruth Marina Belmar, profesora universitaria.
  • Sergio Hernández Albrecht, actor.
  • Sergio Trabucco Ponce, cineasta, investigador y docente.
  • Sergio Trabucco Zerán, periodista y activista cultural.
  • Silvia Aguilera, editora.
  • Soledad Aguirre, curadora.
  • Soledad Bianchi, doctora en Literatura, crítica literaria.
  • Tamara Barrera Aravena, escritora.
  • Tamyn Maulén, escritor.
  • Teolinga Higueras, gestora cultural.
  • Tiziana Panizza, documentalista.
  • Tutu Espinoza, fotógrafo.
  • Valeska Pino Ojeda, académica.
  • Verónica Jiménez, escritora.
  • Victoria de los Ángeles Ramírez L., escritora.
  • Viviana Ávila Alfaro, profesora, licenciada y magíster en Literatura.
  • Walescka Pino-Ojeda, académica.
  • William Thayer M., filósofo.
  • Yanko González, poeta y antropólogo.
  • Yosa Vidal, escritora.
  • Yenny Paredes, poeta.
  • Zulema Contreras Muñoz, psicóloga clínica.
  • Zuleta Vásquez, escritora.

Relacionados

El Ciudadano

Desayuno clave: Michelle Bachelet entrega respaldo explícito a Jeannette Jara a días del balotaje

Hace 6 días
El Ciudadano

Jara resiste y lidera: 27% en 1ª vuelta y en balotaje vencería a Parisi y Kaiser, según Criteria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Destacada astrónoma Teresa Paneque entre los refuerzos del Comando de Jeannette Jara de cara al balotaje

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Jara sigue primera (36%) y el voto pragmático podría acortar distancias en el balotaje, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Es un riesgo para el país”: Jara fustiga a Kast por evitar los debates y no aclarar qué pretende hacer en el gobierno

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Antonio Parisi, hermano de Franco, critica a José Antonio Kast: "Tiene un currículum en blanco"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Dicotomía Presidencial: ¿Retroceso Cultural con Kast o Desarrollo Integral con Jeannette Jara?

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jara lidera primera vuelta: 36% vs 25% de Kast y 20% de Matthei, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
El Ciudadano

Key Breakfast: Michelle Bachelet Offers Explicit Support to Jeannette Jara Just Days Before Runoff

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano