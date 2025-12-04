Más de 200 artistas, escritores y cineastas se cuadran con Jeannette Jara y alertan por “discursos de raigambre fascista” en el balotaje

Más de 200 artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas difundieron este martes una carta pública en la que expresan su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a días del balotaje en que enfrentará a José Antonio Kast.
La declaración, firmada por 236 personas, plantea que el escenario electoral abre riesgos para el ecosistema cultural, la libertad artística y los derechos humanos.
Entre quienes adhieren se encuentran Premios Nacionales como Diamela Eltit, Elicura Chihuailaf, Patricio Guzmán, José Bengoa y Faride Zerán, junto a figuras ampliamente reconocidas como Raúl Zurita, Manuel Silva Acevedo, Alfredo Castro, Amparo Noguera, Francisco Reyes, Daniela Ramírez, Ignacio Agüero y Miguel Littín, entre muchas y muchos otros.
“Observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio”: creadores alertan sobre el balotaje
En la carta, las y los firmantes advierten que el proceso electoral se desarrolla en un contexto de preocupación por el alza de narrativas que buscan restringir diversidades, derechos y expresiones culturales.
“Desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”, señala el texto.
El grupo afirma que no puede mantenerse al margen ante este escenario y hace un llamado a defender valores democráticos fundamentales:
“Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”.
Artistas apoyan a Jeannette Jara y llaman a frenar la normalización del discurso extremo
La misiva enfatiza que el panorama electoral exige una defensa activa del pensamiento crítico y la creación cultural.
Las y los firmantes sostienen que “es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista”, y recalcan que la democracia es indispensable para la vida creativa:
“Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación”.
El texto finaliza reafirmando la convicción de que el campo cultural tiene un rol político y social clave en momentos donde las libertades artísticas y los derechos humanos pueden verse amenazados.
Esta es la lista de artistas, escritores, cineastas y creadoras y creadores de diversas disciplinas que apoyan a Jeannette Jara:
- Diamela Eltit, escritora (Premio Nacional de Literatura).
- Elicura Chihuailaf, poeta (Premio Nacional de Literatura).
- Elvira Hernández, ensayista y crítica literaria (Premio Nacional de Literatura).
- Faride Zerán, periodista (Premio Nacional de Periodismo).
- José Bengoa, historiador y antropólogo (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales).
- Manuel Silva Acevedo, poeta (Premio Nacional de Literatura).
- Patricio Guzmán, cineasta (Premio Nacional de Artes del Audiovisual).
- Ramón Díaz Eterovic, escritor (Premio Nacional de Literatura).
- Raúl Zurita, poeta (Premio Nacional de Literatura).
- Oscar Barrientos Bradasic, escritor.
- Rosabetty Muñoz, poeta y escritora.
- Alia Trabucco Zerán, escritora.
- Adriana Mercado Alvarado, diseñadora, magíster en Artes Visuales.
- Alejandra Costamagna, escritora.
- Miguel Littín Cucumides, cineasta.
- Alejandra Matthei Valck, escritora.
- Alejandro Zambra, escritor.
- Alfredo Castro, actor y director de teatro.
- Amparo Jesús Arias Villalobos, diseñadora gráfica.
- Amparo Noguera, actriz.
- Amparo Mardones, galerista.
- Ana Harcha Cortés, dramaturga e investigadora escénica.
- Ana Kaempffer Fuentes, socióloga.
- Ana Luz Ormazábal, investigadora escénica.
- Ana María del Río, escritora.
- Ana Pizarro, doctora en Letras y académica.
- Andrea Giadach, licenciada en Artes, directora y dramaturga.
- Andrea Ugalde Prieto, cineasta.
- Anelys Wolf, artista plástica.
- Antonia Torres, escritora.
- Beatriz G. Fulle, escritora.
- Beatriz García Huidobro, escritora.
- Beltrán “Toti” García, cineasta.
- Benjamín Galemiri, escritor.
- Bernardo Reyes, escritor.
- Bruno Montané, escritor.
- Camilo Ortega, artista visual.
- Carlos Aguilar, escritor.
- Carmen Castillo, escritora y cineasta.
- Carolina González Velásquez, escritora.
- Carolina Illanes, artista visual.
- Catarina Vásquez Latorre, actriz.
- Catherina Salazar, codirectora La Inclusive.
- Cecilia Aretio Aguirrebeña, escritora.
- Cecilia Palma Jara, escritora.
- Charo Cofré, cantante y folclorista.
- Claudia Jara Bruzzone, poeta.
- Claudia Rodríguez, docente universitaria.
- Clemente Riedemann, poeta.
- Constanza Acuña, académica y doctora en Teoría del Arte.
- Cristian Cruz, escritor y editor.
- Cristian Figueroa, actor y dramaturgo.
- Cristián Galaz, cineasta.
- Cristián Geisse, escritor.
- Cristián Kaulen Downey, cineasta.
- Cristián Vila Riquelme, escritor y académico.
- Cristina Bielefeld Torres, antropóloga.
- Cristina Gallardo, activista cultural.
- Cristóbal Gaete, escritor.
- Daiana Squella, Animal Guau Conchalí.
- Daniel Rojas Pachas, escritor y editor.
- Daniela Ramírez Rodríguez, actriz.
- David Ponce Barrera, periodista.
- Davis Vera Meiggs, crítico de cine.
- Deborah Bailey Vera, periodista.
- Doris Quiñimil, escritora y académica.
- Eduardo Guzmán, cantautor (Quelentaro, Quiebracanto).
- Elisa Figueroa, codirectora Galería Barrios Bajos.
- Elizabeth Menz, actriz.
- Elizabeth Paola Gallegos León, poeta y gestora cultural.
- Elliot Morfi, productor cinematográfico.
- Ernesto Gonzáles Barnert, poeta.
- Estefanía Muñoz, artista visual.
- Estefanía Peña, profesora universitaria.
- Esther Margaritas, escritora y artista de performance.
- Eugenio Llona, poeta y periodista.
- Fátima Sime F., escritora.
- Federico Galende, escritor, filósofo y profesor.
- Felipe Blanco, periodista.
- Fernando Ossandón, gestor cultural.
- Flavia Radrigán Araya, cantor, compositor (Quelentaro).
- Francisca Andrea Santibáñez M., escritora.
- Francisco Casas Silva, poeta y escritor.
- Francisco Reyes Morandé, actor.
- Francisco Véjar, escritor.
- Galo Gigliotto, escritor y editor.
- Germán Liñero, cineasta.
- Gonzalo Arqueros, académico y licenciado en Arte.
- Gonzalo Justiniano, cineasta.
- Gonzalo Laborda Contreras, músico (Guillo) y dibujante.
- Gustavo Boldrini, escritor.
- Hans Schuster, escritor.
- Hermann Mondaca Reiteri, escritor.
- Hilda Carrera Gamonal, escritora.
- Horacio Durán, músico.
- Hugo Rubilar, licenciado en Ciencias y geoinformático.
- Ignacio Agüero, cineasta y documentalista.
- Isabel Hernández, narradora y antropóloga.
- Isabel Jara Hinojosa, doctora en Teoría del Arte.
- Ivonne Coñuecar, escritora, poeta y periodista mapuche williche.
- Jacqueline Pardo Lemus.
- Jaime Azócar, actor.
- Jaime Collyer, escritor.
- Jaime Quezada, poeta.
- Javier Rodríguez, artista visual.
- Javiera Enríquez, pintora.
- Javiera Peón-Veiga, coreógrafa.
- Jennifer McColl, investigadora en artes vivas.
- Jessica Lillo Acuña, escritora.
- Jessica Sánchez Zamorano, escritora.
- Joaquín Eyzaguirre Guzmán, cineasta.
- Jonathan Guillén, poeta.
- Jorge Baradit, escritor.
- Jorge Durán, cineasta y guionista.
- Jorge Grez, cineasta.
- Jorge Gronemeyer, fotógrafo.
- Jorge Montealegre, poeta y periodista.
- Jorge Yáñez, actor y folclorista.
- José de la Vega, cineasta.
- José Henríquez Araya, escritor y editor.
- José Tomás Labarthe, escritor, editor y músico.
- Juan Carreño, escritor.
- Juan Enrique Forch, escritor y cineasta.
- Juan Pablo Rodríguez, doctor en Sociología.
- Julio Carrasco, poeta.
- Karina Flores, cineasta.
- Caro Cepeda Pérez, escritora y actriz.
- Kemy Oyarzún, académica.
- Kira Maldonado, poeta y profesora.
- Laura Lattanzi, doctora en Filosofía.
- Leonardo Medel, cineasta.
- Lilian Flores Neira, escritora.
- Liliana García Sosa, actriz.
- Lina Meruane, escritora y docente.
- Loreto González Barra, curadora.
- Lucas Mosquera, músico.
- Luis R. Vera, cineasta.
- Luisa Torres Torres, Comuna de Guaitecas.
- Lutviana Gómez, cineasta.
- Luz Marina Vergara, profesora y actriz.
- Maga Meneses, cineasta.
- Maivo Suárez, escritora.
- Manuel Eduardo Hubner, cineasta.
- Marcelo Leonart, escritor.
- Marcelo Mellado, escritor.
- Marcia Klein, periodista.
- Marcos de Aguirre H., cineasta.
- Maren Gómez, presidenta Castillo Cultural de Conchalí.
- María Carolina Cepeda Pérez, escritora.
- María Elena Muñoz, académica, doctora en Filosofía.
- María Guajardo Silva, magíster en Educación, actriz.
- María Isabel Sepúlveda Flores, profesora de danza, magíster en Pedagogía.
- María José Viera-Gallo, escritora.
- María Soldad Guarda, música.
- María Ximena Castro Fernández, escritora.
- Mariana Cea Barros, periodista.
- Mariana Hales, periodista cultural.
- Mario Verdugo, escritor.
- Marisol Cumsille, cineasta.
- Marisol Muñoz Oliva, escritora.
- Maruxa Cameron Melero, escritora.
- Mauricio Redolés, poeta y músico.
- Miguel Cáceres, artista visual.
- Mónica Nyrar, artista visual.
- Nano Pulgar, artista visual.
- Natascha de Cortillas, artista visual.
- Nelly Richard, crítica cultural y ensayista.
- Nelson Zúñiga González, escritor.
- Nicholas Jackson, artista visual.
- Nicolás Mena Carrillo, actor.
- Nona Fernández, escritora, actriz y guionista.
- Nuri Gutes, fotógrafa.
- Oscar Petrel, escritor.
- Pablo Abufom, filósofo, magíster en Filosofía.
- Pablo Basulto, cineasta, filósofo, magíster en Filosofía.
- Pablo de la Barra, cineasta.
- Pablo Salas, cineasta, editor y documentalista.
- Pablo Cottet, sociólogo y filósofo.
- Paolo Slachevsky, fotógrafo y editor.
- Paula Arrieta Gutiérrez, artista visual, doctora en Teoría del Arte.
- Paula Cucurella, escritora.
- Paula Godoy, guionista.
- Paulina Barrenechea, escritora.
- Paulina Bermúdez Valdebenito, escritora.
- Paulina Faba, académica.
- Paulina Müller Cifuentes, psicóloga.
- Paulina Véliz Fuentes, escritora.
- Paz Bartolomé Rojas, periodista.
- Paz López, académica, doctora en Filosofía.
- Pedro Vicuña, actor, poeta y traductor.
- Pía Barros, escritora.
- Pía González Suau, cineasta.
- Poli Roa, escritora.
- Rafael Cheuquelaf, músico y periodista.
- Rafael Rodríguez, cineasta.
- Raquel Olea, ensayista.
- Ricardo Carrasco Farfán, cineasta.
- Ricardo Herrera, poeta y profesor.
- Ricardo Mendoza, editor.
- Roberto Bustamante, escritor.
- Robinson Piñeda, Centro Cultural Caleidoscopio.
- Rodolfo Andaur, curador.
- Rodrigo Elgueta, ilustrador.
- Rodrigo Karmy, doctor en Filosofía.
- Rodrigo Muñoz Carreño, fotógrafo.
- Rodrigo Ramos Bañados, escritor.
- Rodrigo Zúñiga, poeta, escritor y filósofo.
- Rosa Gutiérrez Silva, escritora.
- Rossana Dresdner, periodista y escritora.
- Roxana Miranda Rupailaf, poeta.
- Ruth Marina Belmar, profesora universitaria.
- Sergio Hernández Albrecht, actor.
- Sergio Trabucco Ponce, cineasta, investigador y docente.
- Sergio Trabucco Zerán, periodista y activista cultural.
- Silvia Aguilera, editora.
- Soledad Aguirre, curadora.
- Soledad Bianchi, doctora en Literatura, crítica literaria.
- Tamara Barrera Aravena, escritora.
- Tamyn Maulén, escritor.
- Teolinga Higueras, gestora cultural.
- Tiziana Panizza, documentalista.
- Tutu Espinoza, fotógrafo.
- Valeska Pino Ojeda, académica.
- Verónica Jiménez, escritora.
- Victoria de los Ángeles Ramírez L., escritora.
- Viviana Ávila Alfaro, profesora, licenciada y magíster en Literatura.
- Walescka Pino-Ojeda, académica.
- William Thayer M., filósofo.
- Yanko González, poeta y antropólogo.
- Yosa Vidal, escritora.
- Yenny Paredes, poeta.
- Zulema Contreras Muñoz, psicóloga clínica.
- Zuleta Vásquez, escritora.