Artistas nacionales interpretan textos de Gabriela Mistral en instalación sonora y visual a 80 años del Premio Nobel

Daniel Muñoz, Francisco Melo, Mariana Di Girolamo, Paola Volpato, Catalina Saavedra, Andrés Velasco, Francisca Gavilán, Camila Hirane, Emilia Noguera y Valentina Muhr, dan voz a los relatos originales de la poeta que conforman la Audioteca Gabriela Mistral, experiencia que se completa con diseño sonoro, musical e inmersivo, además de creaciones de las destacadas artistas chilenas Milena Hachim, Catalina Bustos, Gertrudis Shaw, Camila Cruz, Carola Josefa, Daniela Le Feuvre, Amelia Strong, Elena Hohlberg, Javiera Mac-lean y Catalina Cartagena.

Con dirección de Diego Boggioni y diseño de Carmen Di Girolamo, 42 poemas, 42 voces y 42 ilustraciones transforman el espacio público en una biblioteca viva y accesible desde cualquier celular.

Conmemorando los 80 años del Premio Nobel de la poeta, el proyecto Fondart Nacional 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se lanza este sábado 13 de diciembre en GAM, donde quedará disponible una exhibición de las obras, mientras la Audioteca recorrerá 30 servicios de salud pública y la Universidad de Chile realizará activaciones en icónicos sitios de la ciudad.

La iniciativa «nace de una pregunta muy simple y profunda: ¿Cómo hacemos que Gabriela Mistral vuelva a hablar hoy, en el presente?»

Así explica el actor, director y productor chileno, Diego Boggioni, la esencia de esta instalación sonora, que «transforma el espacio público en una biblioteca viva y accesible desde cualquier celular con sólo escanear un código QR».

«Una experiencia que reúne 42 voces, 42 poemas y 42 ilustraciones contemporáneas. Recoge su complejidad con el disfrute y emoción para grandes y chicos; no sólo como figura histórica, sino como voz viva, más presente que nunca. Es un espacio para detenerse, escuchar y reencontrarse con su obra desde un lugar humano, entretenido, logrando que vuelva y circule por cada uno», agrega Boggioni.

El proceso curatorial se centró en explorar la voz como materia artística y la ilustración como gesto interpretativo.

Las voces —entre ellas las de Daniel Muñoz, Francisco Melo, Mariana di Girolamo, Paola Volpato, Catalina Saavedra, Andrés Velasco, Francisca Gavilán, Camila Hirane, Emilia Noguera y Valentina Muhr— ofrecen una lectura ágil y emocional de la palabra mistraliana, capturando su respiración, su vértigo y su fuerza interior.

Cada registro fue tratado como un paisaje sonoro, con efecto 8D, inmersivo, donde la música y la vibración de la voz son parte crucial de la composición de David Capdepont, Santiago Jara y el propio Diego Boggioni, que estuvieron a cargo del diseño sonoro.

En paralelo, las 10 ilustradoras chilenas convocadas para esta exposición —todas pertenecientes a distintas generaciones y estilos— lideradas por la diseñadora, Carmen Di Girolamo, realizaron un trabajo de traducción visual de los textos, a partir de una lectura libre y subjetiva, donde sus obras no ilustran los poemas, sino que los reinterpretan, abriendo nuevas capas de sentido y sensibilidad.

«Cada obra nace de una triada creativa: el texto original de Gabriela Mistral, el relato vocal de una actriz o actor chileno y la traducción visual realizada por una ilustradora. Este encuentro interdisciplinario permite que su poesía se materialice en imagen y sonido, generando una experiencia sensorial y emocional que amplía los límites de la lectura tradicional», detalla Carmen Di Girólamo.

Coordenadas

Inauguración: Sábado 13 diciembre, 18 horas

Temporada: 14 al 28 de diciembre de 2025

Lunes a Domingo de 9 a 21.30 horas

Pasillo José Ramón Gutiérrez

Centro Gabriela Mistral, GAM

Entrada gratuita

