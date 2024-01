Arturo Vidal durante presentación en Colo Colo: «Vuelvo como un jugador maduro, que le ganó a la vida y a muchos equipos»

Durante la jornada de este martes se realizó en el Estadio Monumental la presentación de Arturo Vidal como nuevo jugador del Colo Colo para la temporada 2024.

El ex Athletico Paranaense asistió a su primera conferencia de prensa tras haber sellado su retorno al ‘Cacique’ y, ante los medios, compartió sus impresiones por volver a vestir la camiseta blanca.

«Estoy muy feliz de volver a casa. Vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera. Siempre dije que quería volver bien. La operación ha salido a la perfección. Espero seguir demostrando aquí en Colo Colo. Mi primer objetivo es ser campeón aquí», afirmó.

«Solo tenía un objetivo que era venir acá»

También se refirió a la complejidad del proceso de negociación, pero confirmó que su único objetivo era regresar a las filas de los albos.

«Las negociaciones siempre son así. Son estresantes, largas, muchas cosas que hay que armar. Se logró, hoy estoy feliz de firmar con Colo Colo, de hacer lo que me gusta que es jugar al fútbol. Lo que pasó, ya fue. Ahora tenemos que estar juntos y remar para el mismo lado», relató.

«Me sentí muy querido, muy apoyado. Se llegó a este acuerdo que era lo que más quería. Había un montón de equipos interesados, pero solo tenía un objetivo que era venir acá», reafirmó.

Consultado por sus objetivos con el ‘Cacique’, el Rey» expresó que “espero ser importante en estos títulos que ganemos con Colo Colo, que espero sean muchos»

«Quiero ayudar en lo que más pueda. Ser un líder en Colo Colo, hacer crecer al fútbol chileno y también prepararme para la Selección, que es muy importante», remarcó.

También planteó que desea contribuir a que el «mundo» conozca las fortalezcas del equipo.

«En todos los lugares donde estuve, siempre puse a Colo Colo por delante. Y ahora todos van a seguir a Colo Colo. Quiero que lo conozcan siendo uno de los más fuertes de Sudamérica. Hay muy buenos jugadores, mucha hinchada. La gente va a estar cada vez más pendiente. Quiero que el mundo lo conozca», indicó.

«Tendré que demostrar la jerarquía, lo que he hecho en mi carrera, lo importante que soy en los equipos», agregó.

«Vengo a Colo Colo porque quería cumplir mi sueño»

En la conferencia de prensa a Arturo Vidal también se le consultó sobre su opinión acerca de ser considerado como un ídolo por otros jugadores.

«Trato de sentirme orgulloso, pero no creerme ídolo de los jugadores porque ellos lo dicen. Quiero que me conozcan en el día a día. Me gusta demostrarles por qué me ha ido tan bien afuera. Me siento felicidad cuando la gente lo dice. Ahora somos compañeros y espero que sea cada vez más ídolo de ellos», expresó.

«Vuelvo a Colo Colo como un jugador maduro, un jugador que le ganó a la vida, le ganó a muchos equipos, campeón en los clubes donde estuve. Ojalá pueda tener muchos recuerdos lindos pasando por este túnel», enfatizó.

En la misma línea, el ‘King’ señaló que «vengo a Colo Colo porque quería cumplir mi sueño. Mis hijos están felices con que yo juegue acá y yo solo quiero que me vean jugar en este estadio. Mi decisión de venir acá fue para cumplir mi sueño, era solo porque yo quería».

Sobre la posición que tendrá en la cancha, señaló que: «Hay que preguntárselo al profe (Jorge Almirón) Trataré de ayudar y hacer lo mejor posible. Para elegir una posición debería ser entrenador y jugador. Tendremos tiempo para trabajar. Lo importante es que el equipo crezca y le vaya bien».

«Espero sentir el cariño en todos los estadios»

A Vidal también le preguntaron por lo que espera del fútbol nacional ahora que estará a cargo de liderar el mediocampo de Colo Colo.

«Espero sentir el cariño en todos los estadios. No por ser rival, sino porque no se olvide lo que uno ha hecho por Chile. Espero que estén llenos siempre. Eso también ayuda al fútbol, que la gente vuelva. Los estadios llenos se ven más lindos, los partidos son más emocionantes», apuntó.

El histórico jugador elogió también el estado en que encuentra al Cacique.

«Lo veo muy bien, aparte que voy a estar yo. En los últimos tres años creció mucho, salieron jugadores de casa con mucho talento, un cuerpo técnico de mucho nivel que estuvo en muy buenos equipos. Cuando las cosas se hacen bien, se puede pensar en grande», dijo.

Sin embargo, el «Rey» insistió en la necesidad de invertir para obtener buenos resultados en la cancha.

«¿Qué equipos gana campeonatos sin invertir dinero? ¿Cuántos jugadores compró Manchester City para ganar la Champions? Flamengo, Fluminense… Hay que gastar para tener un equipo competitivo», enfatizó.

Para cerrar, Vidal auguró que el «clásico será lindo».

«Como todos los partidos, seguramente ahora todos querrán ganarle a Colo Colo», afirmó.

