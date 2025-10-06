«¡Así se representa a Chile en el mundo!»: Jeannette Jara destacó «creatividad chilena» tras presentación de 31 Minutos en show Tiny Desk de EEUU

Alegría, orgullo, emoción y nostalgia fueron algunas de las sensaciones que dejó en el público chileno la presentación de 31 Minutos en el show Tiny Desk Concert, espacio musical de la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos.

«¡Orgullo nacional!», escribió en primer término la candidata presidencial, agregando en seguida que «nuestros queridos 31 Minutos llegaron al Tiny Desk y demostraron, una vez más, que el talento y la creatividad chilena no tienen fronteras. Desde Tulio hasta Juan Carlos Bodoque, un show lleno de humor, nostalgia y pura genialidad».

«¡Así se representa a Chile en el mundo!», cerró Jeannette Jara, quien de esta manera se sumó a los elogios recibidos por los títeres y músicos que dan vida a este conocido espacio televisivo que a estas alturas trasciende a distintas generaciones.

La respuesta de Jani Dueñas

De inmediato, una vez conocidas las felicitaciones de Jeannette Jara, la voz de «Patana» en el show, Jani Dueñas, agradeció su saludo y la llamó «mi Presidenta».

El día que el Partido Republicano censuró a 31 Minutos

En tanto, y en el marco de la notable presentación de 31 Minutos en el Tiny Desk, en ContraPauta de El Ciudadano recordamos el día en que la concejala del Partido Republicano, Vanessa Kaiser le quitó el financiamiento a la serie por considerar que difundía «ideología de izquierda».

