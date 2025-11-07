Atacama: Publican inserción en diario regional para acusar de «reiterado incumplimiento de pagos» al actual candidato a senador Giovanni Calderón (Chile Vamos)

Una insólita y lamentable situación protagonizó el candidato a senador por Atacama, Giovanni Calderón (Chile Vamos), quien fue acusado de no pagar una millonaria deuda con el diario El Observador de Quillota y la radio Preludio de San Felipe.

Para dar a conocer la situación, el representante legal del medio quillotano, Roberto Silva Bijit, publicó una inserción en el diario Chañarcillo el viernes 7/11, en la cual detalla las deudas que mantendría el exdiputado de la UDI con los citados medios.

De acuerdo a la denuncia, el primer monto impago corresponde a $986.510 por publicidad contratada en El Observador para su fallida candidatura a diputado por el Distrito 6 en 2017. Esta deuda se encuentra respaldada por facturas emitidas en noviembre de ese año, y no habría sido cancelada pese a que el Servicio Electoral le reembolsó a Calderón los gastos de campaña.

Se suma a esto otra deuda de $648.000, también por publicidad, con Radio Preludio de San Felipe, por la misma campaña de 2017. El aviso detalla que a pesar de varias gestiones y oficios enviados a autoridades de gobierno en ese entonces -incluido el Presidente Piñera y la directiva de la UDI-, el candidato nunca respondió ni saldó el monto.

La publicación también incorpora los recientes antecedentes difundidos por el canal Mega, que reveló deudas personales de Giovanni Calderón por más de 9 millones de pesos, principalmente pagos vencidos de autopistas y contribuciones, incluyendo una propiedad en Chicureo declarada como «reservada» en su patrimonio.

En la presente campaña, Giovanni Calderón (sentado junto a Checho Hirane) ha causado polémica por apoyar públicamente a Johannes Kaiser, a pesar de que su candidatura al Senado por Atacama va en un cupo de Chile Vamos (Evopoli).

El Ciudadano