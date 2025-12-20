Auditoría CGR revela que drogas circulan sin castigo en 7 cárceles: 1.539 reos y 507 funcionarios involucrados no fueron sancionados

Contraloría detecta omisiones graves en Gendarmería: más de 1.500 casos de drogas en cárceles quedaron sin sanción disciplinaria

Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló graves falencias en el manejo de casos de tenencia y consumo de drogas en siete cárceles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, administradas por Gendarmería de Chile. El estudio, que abarcó el período entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025, determinó que, de un total de 1.539 internos involucrados en estos eventos, ninguno recibió sanciones disciplinarias, según el informe de 80 páginas de la entidad fiscalizadora.

El organismo, encabezado por la Contralora Dorothy Pérez, también comprobó que 507 funcionarios involucrados en hallazgos de drogas no fueron sancionados, al igual que 397 visitantes que ingresaron a recintos penitenciarios pese a tener prohibición expresa. «Esto vulnera lo dispuesto en los artículos 57, 78 y 81 del decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia», añade el reporte.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó medidas correctivas a Gendarmería. «Deberá instruir un sumario administrativo y, en lo sucesivo, garantizar que las denuncias sean oportunas». Además, la institución deberá acreditar el envío de todos los antecedentes al Ministerio Público y las diligencias realizadas, cumpliendo con estos requerimientos en un plazo de 60 días hábiles.

