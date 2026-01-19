Aumenta riesgo de aluviones: Emiten alerta por intensas lluvias en cordillera de Arica-Parinacota

Según los montos estimados por la Dirección Meteorológica de Chile, se registrarían más de 60 mm de precipitaciones en solo 72 horas, incrementándose así el riesgo de remociones en masa, que en el pasado ya han afectado la producción agrícola de la región.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones «moderadas a fuertes en corto período de tiempo» en la Cordillera de los Andes de la Región de Arica-Parinacota, condiciones que se mantendrán hasta el miércoles 21 de enero.

El aviso fue emitido al mediodía de este lunes 19/1 y ya entró en vigencia. Desde la entidad informaron que la condición sinóptica relacionada a esta alerta es la denominada ‘Alta de Bolivia’.

Según los montos estimados por la DMC, se registrarían entre 10 a 20 mm al día, «por lo que entre el lunes y miércoles las cifras rondarán los 60 mm en el sector cordillerano de la Región de Arica-Parinacota», aumentando así el riesgo de aluviones.

En tanto, las precipitaciones serían «normales a moderadas» en la cordillera de Los Andes de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, acumulando entre 30 y 45 mm hasta la noche del miércoles.

Además, se emitió otra alerta por probables tormentas eléctricas en la precordillera y cordillera de Los Andes de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, hasta la noche del sábado 24 de enero.

Noticia en desarrollo. Foto Portada: Referencial (archivo)

