Aumenta riesgo de aluviones: Emiten alerta por intensas lluvias en cordillera de Arica-Parinacota

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones «moderadas a fuertes en corto período de tiempo» en la Cordillera de los Andes de la Región de Arica-Parinacota, condiciones que se mantendrán hasta el miércoles 21 de enero.

El aviso fue emitido al mediodía de este lunes 19/1 y ya entró en vigencia. Desde la entidad informaron que la condición sinóptica relacionada a esta alerta es la denominada ‘Alta de Bolivia’.

Según los montos estimados por la DMC, se registrarían entre 10 a 20 mm al día, «por lo que entre el lunes y miércoles las cifras rondarán los 60 mm en el sector cordillerano de la Región de Arica-Parinacota», aumentando así el riesgo de aluviones.

En tanto, las precipitaciones serían «normales a moderadas» en la cordillera de Los Andes de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, acumulando entre 30 y 45 mm hasta la noche del miércoles.

Además, se emitió otra alerta por probables tormentas eléctricas en la precordillera y cordillera de Los Andes de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, hasta la noche del sábado 24 de enero.

⛈️ Hasta 60 mm en 72 h: lluvias y tormentas elevan el riesgo de #aluviones en el norte de #Chile.https://t.co/2oAeumrxjt — Meteored Chile (@meteoredcl) January 19, 2026

