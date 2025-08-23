«Avanza la privatización en Huechuraba»: Concejo aprobó cuestionada Corporación Municipal impulsada por alcalde Max Luksic

"Con esta aprobación, los recintos de Cultura y Deporte pasarán a ser administrados por la Corporación Municipal dirigida por el alcalde, pudiendo ser concesionados con el fin de generar ingresos, lo cual puede ocurrir en el mediano o largo plazo, pero lo importante es que la puerta ya se abrió", señala una nota publicada por el medio de comunicación popular Pincoyazo.

«Avanza la privatización en Huechuraba»: Concejo aprobó cuestionada Corporación Municipal impulsada por alcalde Max Luksic
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Concejo Municipal de Huechuraba finalmente aprobó la cuestionada Corporación Municipal de Cultura, Deporte y Fomento Productivo de la comuna, en un proceso que no estuvo exento de polémica, según consignó una nota publicada por el portal Pincoyazo.

Recordemos que esta iniciativa del alcalde Max Luksic (Ind-Chile Vamos) contempla la posibilidad de concesionar espacios físicos y servicios asociados a las áreas de deporte y cultura, «tales como Las 7 Canchas, el Centro Cultural La Pincoya, el Planetario, el Café Literario, la Biblioteca Municipal, entre muchos otros recintos bajo la tutela de los departamentos de cultura y deporte, hoy bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del municipio», se lee en la publicación.

Ahora, añade la nota, «con esta aprobación, los recintos de Cultura y Deporte pasarán a ser administrados por la Corporación Municipal dirigida por el alcalde, pudiendo ser concesionados con el fin de generar ingresos, lo cual puede ocurrir en el mediano o largo plazo, pero lo importante es que la puerta ya se abrió».

Concejala PS dio quórum

La nota de Pincoyazo detalló que la única vía para que no se aprobara la Corporación era que los 4 concejales (PS, PPD, FA y PC) que habían rechazado en una sesión hecha con anterioridad, no asistieran al Concejo para así no dar el quórum y extender la discusión para, por ejemplo, solicitar más antecedentes sobre aspectos que no están muy claros, como es la ausencia de informes financieros de la nueva Corporación.

Lo anterior quedó finalmente acordado, pero «para sorpresa de los comunales de la alianza de partidos que gobierna La Moneda, la concejala Javiera Jiménez (PS) llegó a sesionar, permitiendo dar el quorum mínimo de 5 concejales más el alcalde, y así entregar a Max Luksic su primera victoria como alcalde en una sesión que duró solo 12 minutos».

Lee el reporte completo AQUÍ (Pincoyazo)

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

"Estuvimos un mes y medio sin luz": vecinos de Huechuraba exigen transformadores tras explosión de tres equipos de Enel

Hace 2 meses
El Ciudadano

Piden renuncia de alcalde UDI de Río Bueno Luis Reyes por faltas graves a la probidad

Hace 2 meses
El Ciudadano

La Florida: concejal denuncia $7.200 millones en contratos de arriendo adjudicados a mismos proveedores

Hace 2 meses
El Ciudadano

Congreso de Puebla no prevé instalación de Concejo Municipal en San Nicolás Buenos Aires ni en Tlachichuca

Hace 3 meses
El Ciudadano

Preferible contar con Concejos Municipales que tener a presuntos delincuentes como alcaldes: Gobernación

Hace 3 meses
El Ciudadano

Congreso de Puebla recibe renuncia total del Cabildo de San Nicolás Buenos Aires

Hace 3 meses
El Ciudadano

Municipalidad de Ñuñoa confirma "suspensión indefinida" del cambio de nombre de calle República de Israel

Hace 3 meses
El Ciudadano

La ciudad no se vende: vecinos de Peñalolén se rebelan contra megaproyecto aprobado entre cuatro paredes

Hace 4 meses
El Ciudadano

¿Será destituido? Alcalde del Partido Republicano que usó licencias médicas para viajar al extranjero se encuentra esperando informe de la Contraloría

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano