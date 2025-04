Axel Callís: «Son puros cálculos pequeños y rencores añejos los que impiden que ME-O llegue a primarias»

Tras una semana marcada por la seguidilla de tropiezos mediáticos de Evelyn Matthei, este lunes Chile Vamos terminó por cerrar la puerta a la idea de realizar una primaria del sector, confirmando que la exalcaldesa de Providencia irá directamente a la primera vuelta en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

En la izquierda la semana tampoco ha estado libre de tensiones. Marco Enríquez-Ominami continúa presionando para que los partidos del oficialismo lo integren a una primaria que -por ahora- incluye solo a figuras proclives al Gobierno, mientras que el expresidente Ricardo Lagos manifestó públicamente su apoyo a Carolina Tohá precisamente el día en que el Partido Socialista celebraba su aniversario número 92.

En entrevista con El Ciudadano, el analista político Axel Callís analizó el complejo escenario político que atraviesan tanto el oficialismo como la oposición, criticando el «amateurismo» y la falta de liderazgo que ha demostrado Evelyn Matthei en los últimos días y apostando a que la eventual incorporación de ME-O a las primarias de la izquierda podría aumentar las probabilidades de que el sector pase a segunda vuelta.

Después de días anunciando que se venían primarias, finalmente Chile Vamos dio pié atrás y decidió no insistir con las candidaturas de Chahuán, Cruz-Coke y Carter. ¿Cómo se explica este desorden en la derecha?

En RN nunca comprendieron muy bien las primarias, a diferencia de Evópoli y la UDI, y por lo tanto no llegaron a acuerdo. Pero también faltó la convicción de Evelyn Matthei, que actuó al revés de Sebastián Piñera. Piñera siempre entendió muy bien las primarias como un proceso que era doloroso desde el punto de vista del riesgo que podían constituir -por la cantidad de gente que puede participar y por la exposición en los debates-, pero que también tienen una cantidad de ganancias que la hacen deseable.

Siempre es mejor hacer primarias que no hacerlas, y en el caso de Chile Vamos yo creo que faltó liderazgo de Evelyn Matthei para desde un principio exigir primarias, así como las exigió Michelle Bachelet el 2013 y Sebastián Piñera el 2017.

¿Con esto se cierra la puerta definitivamente a las primarias en Chile Vamos o todavía pueden haber sorpresas de último minuto?

Lo que indica la historia electoral chilena es que mientras no se cierren las inscripciones no se sabe nada. Puede haber primarias incluso entre libertarios y republicanos a último minuto. La historia electoral chilena indica que solo cuando se cierran los plazos se acaban las especulaciones.

El episodio de las primarias viene a ser el broche final de una mala semana para Matthei, con declaraciones polémicas sobre el golpe de Estado y el cuestionamiento al acuerdo entre SQM y Codelco. ¿Qué está pasando con su candidatura?

Parece una candidatura amateur, que no está a la altura del peldaño presidencial. El error más grande de Evelyn Matthei esta semana es no tener primarias, porque los candidatos favoritos son los que deben exigir las primarias. Todo el tema del golpe de Estado va a quedar ahí como polémica y se lo van a sacar más adelante, pero en el corto plazo la no realización de primarias viene a coronar una ausencia de planificación y proyecto político que le entrega una cuota de incertidumbre importante al país en caso de que Evelyn Matthei sea electa presidenta. Todas las acusaciones al gobierno eran por su falta de experiencia e improvisación, pero resulta que en Chile Vamos, que son los que han gobernado dos veces, están mostrando un grado de amateurismo que no se corresponde a la experiencia y la edad que tienen la mayoría de los que están ahí.

¿Dónde está la raíz de los problemas? ¿En la conducción de Chile Vamos o en la propia candidata?

Es un amateurismo que parte en la excesiva confianza en la posición de Matthei en las encuestas, y por otra parte yo diría que muchas de las personas de Chile Vamos se empezaron a repartir el gobierno antes de ganar la elección. Se vieron tan seguros que surgió una confianza absolutamente desmedida.

Hablemos de la izquierda. El expresidente Ricardo Lagos entregó su apoyo a Carolina Tohá el mismo día en que el Partido Socialista celebraba su 92° aniversario. Algunos lo leyeron como una pasada de cuentas por la ocasión en que se bajó su candidatura en 2017…

Yo creo que el apoyo de Lagos a Tohá corresponde a una relación de más de 45 años. A mí me consta que el expresidente Lagos conoce a Tohá desde el año 86 u 87. Una señal de este tipo no pasa por un cálculo político de querer hacer daño. El de Lagos es un gesto significativo a la antigua Concertación mayor de 65 años, pero en general a nivel de opinión pública no mueve la aguja.

Qué emoción recibir este gesto del Pdte. Lagos y de Luisa. Su liderazgo me ha inspirado desde siempre. Desde los 80 luchamos por la democracia, y hoy seguimos caminando con los mismos principios. Gracias por el ejemplo, el apoyo y por inspirarnos a creer en Chile. pic.twitter.com/7W8Xucuurn — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) April 19, 2025

ME-O ha pedido en reiteradas ocasiones que lo dejen participar en la primaria. Uno de sus argumentos es que la primaria debería abarcar al progresismo en general y no solo al oficialismo, de lo contrario no se saldría del nicho del 30% de aprobación. ¿Te hace sentido esta tesis?

Yo estoy de acuerdo, yo creo que Marco Enríquez debería estar en la primaria de la izquierda porque eso potencia al que gane. En las primarias no se pueden tener resultados garantizados para nadie, y factorizar a ME-O en la primaria hace que la posibilidad de que la izquierda pase a segunda vuelta aumente considerablemente. Yo creo que son puros cálculos pequeños y rencores añejos los que impiden que ME-O llegue a primarias.

¿No están cerradas las primarias en la centroizquierda? ¿Todavía pueden haber incorporaciones o bajadas de última hora?

Así como Chile Vamos aspiró hasta último minuto a meter a Kast y Kaiser, los partidos históricos deberían apostar a meter a ME-O en la primaria porque con eso aumentan sustantivamente las posibilidades de pasar a segunda vuelta. La primaria de izquierda debería tener a ME-O.