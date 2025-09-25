Banco Central: Comercio minorista lleva 20 meses consecutivos con alzas en sus ventas y 15 de las 16 regiones de Chile crecieron económicamente en el 2do trimestre de 2025

Dos buenas noticias para la economía de Chile fueron dadas a conocer recientemente por el Banco Central.

En primer término, de acuerdo al Índice de Ventas Diarias del Comercio Minorista elaborado por la entidad, se informó que dicho sector anotó un aumento de 2,4% durante el mes de agosto, completando así 20 meses consecutivos con alzas interanuales.

La otra buena noticia tiene que ver con el PIB Regional: en el segundo trimestre de 2025, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 15 de las 16 regiones del país presentaron crecimientos en su actividad económica, contribuyendo así al aumento de 3,1% del PIB de la economía nacional.

Asimismo, «en relación al consumo de los hogares, todas las regiones presentaron alzas durante este período», señalaron desde el Banco Central.

PIB regional del 2do trimestre de 2025.



En el segundo trimestre de 2025, quince de las dieciséis regiones del país presentaron crecimientos en su actividad económica, contribuyendo al aumento de 3,1% del PIB de la economía nacional.



En relación al consumo de los hogares, todas… pic.twitter.com/0egkWayMjc — Banco Central de Chile (@bcentralchile) September 23, 2025

🛒 Ventas diarias del comercio minorista suman 20 meses consecutivos de alzashttps://t.co/3zWnbUFx5h — Diario Financiero (@DFinanciero) September 23, 2025

