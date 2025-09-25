Banco Central: Comercio minorista lleva 20 meses consecutivos con alzas en sus ventas y 15 de las 16 regiones de Chile crecieron económicamente en el 2do trimestre de 2025

Asimismo, en relación al consumo de los hogares, todas las regiones presentaron alzas durante los meses de abril, mayo y junio, informaron desde la entidad.

Banco Central: Comercio minorista lleva 20 meses consecutivos con alzas en sus ventas y 15 de las 16 regiones de Chile crecieron económicamente en el 2do trimestre de 2025
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Dos buenas noticias para la economía de Chile fueron dadas a conocer recientemente por el Banco Central.

En primer término, de acuerdo al Índice de Ventas Diarias del Comercio Minorista elaborado por la entidad, se informó que dicho sector anotó un aumento de 2,4% durante el mes de agosto, completando así 20 meses consecutivos con alzas interanuales.

La otra buena noticia tiene que ver con el PIB Regional: en el segundo trimestre de 2025, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 15 de las 16 regiones del país presentaron crecimientos en su actividad económica, contribuyendo así al aumento de 3,1% del PIB de la economía nacional.

Asimismo, «en relación al consumo de los hogares, todas las regiones presentaron alzas durante este período», señalaron desde el Banco Central.

Sigue leyendo:

¿Subir salarios destruye empleo? El choque entre la evidencia y el discurso empresarial

Empleo: Economista Andrea Repetto afirma que se han usado «palabras exageradas» y asegura que Chile «no se está cayendo a pedazos»

Entre la percepción y los datos: Chile, ¿realmente en crisis?

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Imacec de mayo crece 3,2%: repunte económico fue liderado por minería y servicios

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile vuelve a moverse: PIB anota nuevo crecimiento y refuerza recuperación económica

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Imacec julio 2025: Crecimiento económico no garantiza empleos de calidad, advirtió Fundación Sol

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

FMI eleva previsión de crecimiento mundial para el 2025

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Cepal eleva a 2,4% proyección de crecimiento para Chile en 2025

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Economía estadounidense: la estanflación ahora es más que un soplo

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Anuncia Lagarde octavo recorte consecutivo a tasas de interés del Banco Central Europeo

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Desocupación se mantiene en 8,7%, pero la RM sube a 9,2%

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Impuesto a remesas en EE.UU. amenaza economías latinoamericanas

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano