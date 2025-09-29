Biobío: Exalcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz Cuevas, lanzó su candidatura a diputada por el Distrito 20

Con la presencia de diversas autoridades, dirigentes sindicales, artistas locales y el cantante nacional Juanito Ayala, se realizó en «La Bodeguita de Nicanor» el lanzamiento oficial de la candidatura a diputada de Ana Albornoz Cuevas, abogada, exalcaldesa de Santa Juana y militante de Izquierda Libertaria.

La candidata, que va respaldada por la lista del Partido Frente Regionalista Verde, presentó sus ejes de campaña centrado en la necesidad de que el Estado actúe de manera preventiva en seguridad, salud, cuidados, empleo y desarrollo regional.

Durante el encuentro, Albornoz destacó tres ejes principales de su programa:

Seguridad pública y vida comunitaria, con propuestas de prevención del delito y fortalecimiento del rol de las comunidades; puentes de empleabilidad y dignidad laboral, que incluyen negociación ramal, protección del empleo regional y reconversión profesional; y descentralización y soberanía regional, con la consigna «Para Biobío lo que Biobío produce», que busca mayor autonomía en el uso de los recursos generados por la región.

«Desde el Biobío queremos demostrar que otra política es posible: una que escuche, que cuide y que devuelva dignidad a los territorios. Una política que no llegue tarde, que no solo reaccione a las crisis, sino que construya soluciones desde las comunidades y con las comunidades», afirmó Ana Albornoz en el lanzamiento de postulación al Parlamento.

La jornada también incluyó la exhibición de un microdocumental sobre su trayectoria y despliegue territorial, además de la participación de Gilda por Siempre, NicoCumbia7 y Constanza Acuña, quienes acompañaron el lanzamiento con música en vivo.

El Ciudadano