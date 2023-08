Bipolar estrategia nacional del Litio: Subsecretaria de Minería abre licitación para mejorar cuestionado anuncio sobre el oro Blanco

La bipolaridad se describe como una una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo y una forma de tratarla es el litio. En el caso de Chile y su política nacional minera, la bipolaridad también se hace patente, al ver un programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric que decía una cosa pero que hoy se desdibuja por la misma mano que lo dibujó el subsecretario de Minería Willy Kracht.

La estrategia Nacional del litio, elemento clave dentro del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, más que avanzar se ve estancada tras una serie de desaciertos.

Recordemos que la estrategia nacional del litio que iba a ser anunciada en enero del 2023, y se vio postergada en su anuncio luego de revelación de El Ciudadano de una red de Ponce Lerou operando al interior del gobierno.

Finalmente el anuncio se hizo el 21 de abril, con bombos y platillos con un documento oficial que apenas se comenzó a conocer su detalle se llenó de críticas, especialmente de empresarios del sector que ven se privilegia negociaciones con un actor en particular en perjuicio de muchos otros interesados nacionales e internacionales.

Prueba que las cosas no se han hecho bien, es el reciente llamado a licitación hecho por Chile Compra que tiene como objetivo la “generación de análisis y propuestas para la modernización del marco institucional y regulatorio que mandata la Estrategia Nacional del Litio”.

Desde la cartera de minería se ha señalado a La Tercera que la razón es de “asistencia técnica”. No obstante no se entiende por qué no se solicitaron los respectivos estudios, previo a realizar tan importante anuncio.

El proceso considera un monto total máximo de $37.825.000, impuestos incluidos, para ejecutarse durante un plazo de 90 días.

Según ha constatado El Ciudadano, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido asesorado para la materia minera por Willy Kracht y el team de Cesco dispuesto en lugares claves del Estado, llevando al gobierno por el camino del controlador principal del negocio en Chile y uno de los actores más importantes del litio a nivel mundial: SQM.

Lo anterior, tiene entrampado al gobierno en una mesa de negociación con SQM, en la que Codelco es asesorado por el estudio de abogados Carey- ligado a SQM- para lograr un acuerdo que permita al Estado entrar a explotar el Salar de Atacama de forma anticipada.

No obstante, pese a la buena intención de un gobierno neófito, que ha seguido hasta ahora incesantemente los consejos de Kracht y compañía, la mesa con SQM no sería más que la trampa perfecta para que NO sea éste gobierno quien decida abrir una licitación en el Salar de Atacama, tras la dilatación de la negociación, evitando así el herario público en manos de Boric pueda recaudar ipso facto millones de dólares.

La empresa en parte aún propiedad del ex yerno de Pinochet y que corrompió a la clase política completa del país, podría extender sus tentáculos de corrupción a nuevos actores políticos, ésta vez podrían ser personeros de Convergencia Social, más allá de la cartera de minería, que actúan coordinadamente para blindar a Kracht e incluso tratar de promoverlo como futuro ministro en un siguiente cambio de gabinete.

