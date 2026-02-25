Boric por el cable chino: “Chile no aceptará amenazas” y deja la decisión en manos de Kast

La disputa por el llamado “cable chino” escaló desde lo técnico a lo político. Y el Presidente Gabriel Boric decidió intervenir con un mensaje que, más que aclarar un procedimiento, busca marcar un límite frente a la presión externa.

En su publicación, Boric recalcó que el proyecto de cable submarino “presentado por una empresa de origen chino” sigue en evaluación “siguiendo la institucionalidad” vigente. Agregó que instruyó a las autoridades sectoriales a recabar antecedentes “para tomar una decisión fundada”, pero subrayó un punto clave: esa decisión “excede en plazos a nuestro mandato” y deberá ser “continuada o desechada por las próximas autoridades”.

El énfasis no fue casual. En el mismo texto, Boric sostuvo que su gobierno decide “en función del mejor interés de Chile y su gente”, defendiendo la neutralidad tecnológica y el multilateralismo como ejes de política exterior. Y remató con la frase que ordena el momento: “es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo”.

El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 24, 2026

Cable Hong Kong–Valparaíso y soberanía digital

El conflicto gira en torno al cable Hong Kong–Valparaíso, una iniciativa de fibra óptica submarina que conectaría Chile con Asia. Más allá de la infraestructura en sí, el debate abrió una pregunta mayor: quién define las rutas por donde circulan los datos del país y bajo qué condiciones. Eso es, en el fondo, soberanía digital.

La polémica estalló luego de que Estados Unidos aplicara sanciones a tres autoridades chilenas vinculadas a la evaluación del proyecto. A ello se sumaron declaraciones del embajador estadounidense, Judd Brandon, que en Chile fueron leídas como parte de una estrategia de presión. Desde Cancillería, en paralelo, se sostuvo que el proyecto debe evaluarse por su propio mérito y se rechazaron “amenazas o sanciones unilaterales” como forma de condicionar decisiones soberanas.

En medio de las sanciones de EE.UU. por el cable Hong Kong–Valparaíso, Boric afirmó que Chile no permitirá que su derecho a decidir se vea “socavado… por amenazas de ningún tipo”. La definición final excede su mandato y quedará en manos de José Antonio Kast. (Imagen: Prensa Presidencia, Marcelo Segura).

El antecedente Humboldt y la prueba que hereda Kast

En Santiago, este episodio no se lee en el vacío. Ya ocurrió antes, con el hoy denominado Cable Humboldt: un proyecto que, según se ha recordado en el debate público, inicialmente se vinculó a Huawei y terminó encaminado hacia Google tras presiones políticas desde Washington durante el gobierno de Sebastián Piñera. El cable, además, aún no se construye.

Por eso, el tuit de Boric no solo responde a la coyuntura: también traspasa el problema. La definición quedará en manos del presidente electo José Kast, que asume el 11 de marzo. Y el dilema está servido desde el arranque: sostener una evaluación soberana del cable Hong Kong–Valparaíso con reglas chilenas, o retroceder ante el mensaje que deja la sanción como precedente.

En otras palabras: Boric fijó posición y marcó la línea roja. Ahora, el próximo gobierno tendrá que decidir si la soberanía digital se defiende con institucionalidad… o se negocia bajo presión.