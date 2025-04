Boric en modo global: compara a Trump con un “nuevo emperador” y critica pleitesía de las big tech

En medio de visita de Estado a India, el Presidente Gabriel Boric, cargó este miércoles en contra el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusándolo de pretende ser «un nuevo emperador» y criticando su política de guerra arancelaria.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen ad portas del anuncio de la imposición de nuevos aranceles a varios países que hará Trump, en lo que catalogó como el “día de la liberación”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha anunciado subidas de aranceles a importaciones comerciales, especialmente de sus países vecinos ,México y Canadá, así a ciertos productos de la Unión Europea (UE). En este contexto, está previsto que el magnate decrete este miércoles la entrada en vigor de estas tasas y anuncie nuevas a otras naciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los aranceles recíprocos a los países que impongan gravámenes a los productos estadounidenses entrarán en vigor de inmediato y que estudian un plan para aumentar los aranceles sobre productos de casi todos los países en un 20%, con el objetivo de recaudar más de 6 billones de dólares en ingresos

“Cuando se imponen aranceles de manera unilateral, sin considerar las reglas mutuamente acordadas, dejando de lado cualquiera de los principios que rigen el comercio internacional (…) y rigiéndose a través de la ley del más fuerte, estos encuentros se vuelven mucho más importantes”, señaló Boric durante su participación en un foro con empresarios locales, organizado por el Indian Council of World Affairs (Consejo de Asuntos Mundiales de la India).

El presidente manifestó su preocupación ante la batería de aranceles que se prevé que anuncie esta noche el inquilino de la Casa Blanca y advirtió que «quién sabe qué condiciones puedan generar para algunos países».

Boric sobre Trump: «Pareciera pretender ser un nuevo emperador»

En su alocución el presidente Boric criticó abiertamente a Trump, quien durante su asunción como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, estuvo rodeado de “grandes multimillonarios” y magnates tecnológicos que le rindieron pleitesía, entre los que figuran Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, quien de hecho es funcionario del gobierno del republicano al ejercer como administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca.

“Hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, de las big techs: Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”, expresó.

«Por qué mencionó esto, porque me parece importante que desde países emergentes con nuevos desafíos, pero desafíos globales, seamos capaces de repensar cómo los cambios tecnológicos inciden de manera significativa en cómo se desarrollan nuestras sociedades», planteó.

El mandatario destacó la importancia de los encuentros internacionales como el que se desarrolla en India para fomentar la cooperación y la unión entre los gobiernos que impulsan el multilateralismo.

“Debemos recordar que esta reunión se da quizás en el mejor momento posible, en donde todos los países que creemos en el multilateralismo, todos los países que creemos en el derecho internacional, todos los países que creemos en la cooperación por sobre la ley del más fuerte, tenemos que estar más unidos que nunca”, dijo.

“Un país mediano como el nuestro no busca alinearse con un liderazgo particular. No es que yo tenga una relación especial con el presidente Volodímir Zelensky (Ucrania) o con Mahmud Abás (Palestina). De lo que se trata es que, para que Chile pueda hacerse respetar en el mundo, nuestra mejor herramienta es el Derecho Internacional. Y, por lo tanto, la condena del terrorismo, tanto como la condena a las agresiones unilaterales, son parte esencial de nuestra política exterior”, enfatizó.

“Queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica”, dijo el presidente, quien recalcó que “solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, una tecnología mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social”.

En su alocución, Boric cargó nuevamente contra Trump por su posición sobre la explotación de petróleo, especialmente cuando el mundo avanza a energías renovables y limpias.

“Mientras algunos dicen irresponsablemente ‘drill, baby, drill’, nosotros decimos que la economía tiene que ser ‘clean, baby, clean’”, apuntó.