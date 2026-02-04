Boric puso la «primera piedra» en obras de mejoramiento de la Carretera Austral: «El Estado se hace presente y cumple un compromiso con la Provincia Capitán Prat»

Continuando con sus actividades en la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia colocación de la primera piedra de las obras de mejoramiento de la Ruta 7, más conocida como Carretera Austral, correspondiente al tramo Confluencia-Puente Chacabuco en la comuna de Cochrane.

Este proyecto, que cuenta con un 14,86% de avance, forma parte del Plan Ministerial de Integración y Conectividad para la Región de Aysén y Provincia de Palena 2022-2030, iniciativa que tiene programada una inversión aproximada de más de 102 mil millones de pesos para este año.

En concreto, las obras del tramo Confluencia-Puente Chacabuco permitirán mejorar 17 kilómetros del Camino Longitudinal Austral, facilitando la conexión de localidades como Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins con Coyhaique.

«Cada metro de cemento, cada metro de pavimento que se pone, mejora la calidad de vida de quienes habitan en este territorio hermoso. Una vez finalizada esta obra, la comunidad podrá integrarse con mayor facilidad y en mejores condiciones de conectividad con las localidades del sur de la región, como Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins, así como con Coyhaique y la zona norte también de la Región de Aysén», señaló el Mandatario en la ceremonia.

«Esta obra en particular cuesta 42 mil millones de pesos. Es una inversión grande, importante, pero que lo vale por los ciudadanos que habitan estos rincones de la patria. El Estado se hace presente y cumple un compromiso con la Provincia Capitán Prat, principalmente en Cochrane, porque estos 17 kilómetros se van a traducir en más oportunidades laborales y económicas para la zona, en mayor desarrollo del turismo», agregó Boric.

Camino de montaña

El enfoque del diseño de las obras de mejoramiento del tramo Confluencia-Puente Chacabuco se enmarcó en las características de un camino de montaña, considerando la función de corredor de transporte y el de una vía de belleza escénica que se espera para toda la Ruta 7, al atravesar áreas con distinto grado de protección, como Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Zonas de Interés Turístico (ZOIT), entre otros.

«Kilómetro a kilómetro hemos ido construyendo y haciendo patria. La Ruta 7 es una obra que compromete al Estado en su conjunto, a cada gobierno sin importar cuál sea su color político, y que además se engarza con un plan de largo plazo. Tenemos que ponernos metas ambiciosas, que es el de conectar Chile por Chile. Y por eso obras de esta magnitud tienen que ser pensadas y ejecutadas con mirada larga, pensando en las próximas generaciones», sostuvo el Presidente.

Una vez finalizada esta obra, la comunidad podrá llegar…

Desde la Presidencia informaron finalmente que Boric continuará su despliegue por Aysén este miércoles 4 y jueves 5 de febrero, visitando las comunas de Chile Chico, Cisnes y Río Ibáñez, para concretar avances en materia de salud, seguridad y conectividad.

