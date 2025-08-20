Bullying escolar: Experta recuerda que niños incorporan en sus prácticas cotidianas lo que observan en el mundo adulto y las redes sociales

Investigadora Paula Luengo indicó que lo mejor es intervenir en los primeros años de educación: "Hemos visto que, cuando empezamos en edades más tempranas, tenemos mejores resultados, sobre todo cuando los comportamientos prosociales se incorporan transversalmente en los currículum", dijo la académica.

Autor: El Ciudadano
En entrevista con Radio Cooperativa, la investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), y especialista en Educación, Paula Luengo, recordó que el bullying se inicia en la enseñanza básica «porque los niños aprenden a reproducir lo que observan en el mundo adulto desde edades muy tempranas».

«De hecho, muchas de las demandas en relación con violencia en las escuelas tienen que ver con conflictos entre adultos: los niños reciben un mundo adulto en el que estas prácticas se han legitimado y normalizado», sostuvo la investigadora.

En esa línea, insistió en que las y los niños «incorporan en sus prácticas cotidianas lo que observan en el mundo adulto y en redes sociales, en una sociedad que ha normalizado la violencia como forma de interacción, o de alguna manera, el dominio».

Por ello, Paula Luengo indicó que lo mejor es intervenir en los primeros años de educación.

«Hemos visto que, cuando empezamos en edades más tempranas, tenemos mejores resultados, sobre todo cuando los comportamientos prosociales se incorporan transversalmente en los currículum», puntualizó la académica.

Escucha la entrevista completa (13 minutos) en la web de Radio Cooperativa (acá).

