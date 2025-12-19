Buscan a campesinos fusilados en Paine en 1973: Ministra Cifuentes informó resultados de prospección arqueológica en cuesta de Chada

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, realizó una audiencia informativa para dar a conocer los resultados de la prospección arqueológica realizada en el marco del Plan Nacional de Búsqueda en la cuesta de Chada, en Paine.

En este caso, se buscan los restos de 14 campesinos del sector del Escorial (Paine) quienes fueron asesinados en 1973 por soldados de la Escuela Infantería de San Bernardo.

La búsqueda se ha centrado precisamente en la cuesta de Chada, lugar donde varias cruces de madera recuerdan a los campesinos fusilados de Paine. Los familiares indican que fueron talladas por Alejandro Bustos, ‘El Colorín’, único sobreviviente de esa masacre. Y todas llevan la misma inscripción: 2 de octubre de 1973.

Al respecto, la ministra Cifuentes explicó que el Plan Nacional de Búsqueda tiene un enfoque distinto respecto de la participación de las víctimas en los trabajos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

«Ellos estuvieron presentes desde las primeras diligencias en las inspecciones de prospección arqueológica y en esa oportunidad yo me hice un compromiso con ellos de que una vez que estuvieran listas todas las pericias relativas a las evidencias levantadas en el lugar, se iba a hacer una reunión informativa con el fin de hacer un cierre de los trabajos realizados en la cuesta de Chada», detalló la magistrada.

«Se les informó y se hizo una relación de todo lo que ocurrido en la cuesta de Chada, como fueron ejecutados en su momento, sus cuerpos abandonados, la forma en que fueron encontrados algunos restos y que fueron entregados en los años ´90 y los objetivos que se tuvieron a la vista para realizar esta diligencia de prospección arqueológica y los resultados de la misma», agregó la ministra Cifuentes.

De acuerdo a lo expuesto, se encontró mucha evidencia balística que está relacionada o vinculada a la ejecución de las víctimas, y además, se logró encontrar un proyectil que tenía una cápsula que corresponde a material genético humano.

«Lamentablemente no pudimos encontrar nuevos restos óseos, pero si se les informó que dentro de los sacos que en su oportunidad fueron remitidos los restos óseos al Servicio Médico Legal, se encontraron pequeños fragmentos de restos óseos humanos, tres de los cuales todavía permiten extraer el material genético y se dispuso que fueran remitidos a un laboratorio en Austria para realizar ese examen», indicó la ministra Cifuentes.

Al término de la actividad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo Maldonado, destacó la labor de la ministra Marianela Cifuentes y de las instituciones involucradas: «Ella fue muy enfática para explicarnos a nosotros con una delicadeza tremenda, para explicarnos qué es lo que se iba a hacer allá y cómo porque se hizo un trabajo enorme para llegar a esta conclusiones», dijo la dirigenta.

