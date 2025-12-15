Cámara da luz verde a Acusación Constitucional contra ministro de la Suprema Diego Simpertigue por notable abandono de deberes

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por «notable abandono de deberes», al aparecer involucrado en una de las aristas del caso de corrupción conocido como «trama bielorrusa».

Ahora, la Cámara comunicará su decisión al afectado y al Senado, hasta donde acudirán la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb para presentar y formalizar la acusación ante las y los senadores.

En el libelo acusatorio, ingresado por 11 diputadas y diputados, se acusó al magistrado (hoy suspendido de su cargo) de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad, por participar en causas donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que eran parte en esos procesos.

El diputado Daniel Manouchehri, quien expuso el libelo ante la Cámara, sostuvo que en la actualidad Chile vive una crisis de confianza en la justicia «brutal y con justa razón», resaltando que el Poder Judicial «no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes. Los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción. Todo lo contrario a lo demostrado por Diego Simpertigue», planteó el parlamentario.

⭕️Con 132 votos, la Cámara aprueba la admisibilidad de la #acusaciónconstitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui.



Pasa al Senado, donde será sostenida por los diputados @AbogadaTello, @danimanouchehri y @JorgeRathgeb. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 15, 2025

