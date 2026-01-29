Cámara inició ronda de audiencias en discusión de proyecto que crea radios públicas nacionales

La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el trámite de audiencias en torno al proyecto que modifica la Ley 18.168 -General de Telecomunicaciones-, para permitir la creación de radios públicas nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico (boletín 18011).

La iniciativa, presentada por el Gobierno, incluye el reconocimiento legal de los servicios de radiodifusión pública, para lo cual habilita la creación de radios públicas por parte de instituciones estratégicas, como Televisión Nacional (TVN) y Carabineros de Chile.

Además, permite que otros organismos públicos con competencia nacional puedan establecer sus propias emisoras. Asimismo, plantea destinar, en forma exclusiva, la banda de frecuencia entre el 86 y el 88 Megahertz (MHz) para este tipo de estaciones radiales.

Adicionalmente, en el tramo entre 76 y 86 MHz, el proyecto propone 2 usos principales: facilitar la migración de radios AM a FM y habilitar espacio para radios comunitarias.

Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, detalló que la propuesta «busca fortalecer los canales de comunicación directa del Estado con la ciudadanía, por ejemplo, en situaciones de emergencia y desastre, promover la cohesión territorial y cultural, y garantizar el acceso a información plural y confiable, conforme a los principios de gobernanza que rigen a los medios públicos».

Audiencias

Esta semana, en el inicio de las audiencias, las y los diputados recibieron al presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Cristián Gálvez, junto a su fiscal, Sebastián Zárate.

En primer término, el directivo de Archi planteó que la iniciativa, a juicio de su gremio, presenta «graves problemas de constitucionalidad», señalando que, para avanzar hacia una normativa viable en esta materia, «es necesario dictar leyes específicas, por empresa estatal, siguiendo el modelo de autonomía que hoy tiene TVN».

Además, llamó a garantizar una «cancha pareja», donde el Estado «pague y concurra a concursos por el espectro, como cualquier actor».

Junto a lo anterior, Cristián Gálvez propuso la realización de un estudio de mercado previo que evalúe el impacto en las radios locales, antes de asignar frecuencias. Finalmente, aseguró que la Archi no está en contra de la existencia de radios públicas, mientras no sea «a costa de vulnerar la institucionalidad ni de destruir el ecosistema de medios locales vigente».

Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), María Pía Matta, puntualizó que la falencia principal de esta propuesta es que en Chile no existe una ley de medios públicos.

«Debiera haber una ley que sostenga y de cuenta de la idea de medios públicos», argumentó Matta.

Finalmente, Oscar Cabello, director ejecutivo de Alfacentauro, consultora especializada en materia de Telecomunicaciones, manifestó que a su juicio, este proyecto «no se justifica» pues en la actualidad, el servicio de televisión estatal (TVN) «ya es un problema importante y muy difícil de resolver, por lo que tampoco tiene sentido agrandarlo mediante nuevos servicios de radiodifusión pública».

Seguiremos informando.