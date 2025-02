Caos en BancoEstado: furia de clientes, memes virales y amenaza de demanda colectiva por fallas masivas

BancoEstado en la mira por fallas masivas

BancoEstado enfrenta una crisis sin precedentes tras una serie de intermitencias en sus servicios digitales, que afectaron a su aplicación móvil, sitio web y otros canales de atención. Según reporte de El Dínamo, las fallas comenzaron este jueves y alcanzaron su punto crítico el viernes 31 de enero, coincidiendo con el pago de nóminas de miles de empleados en Chile. Los usuarios no pudieron realizar transacciones, revisar saldos o acceder a sus cuentas, generando un caos generalizado.

La entidad bancaria emitió un comunicado reconociendo las intermitencias y recomendando a sus clientes “reprogramar sus transacciones”. “Nuestro equipo está trabajando para resolver esta situación. Estaremos informando a través de nuestros canales la estabilización del servicio. Lamentamos las molestias que estas intermitencias pueden provocar”, señaló BancoEstado. Sin embargo, la explicación no calmó los ánimos de los afectados, quienes expresaron su frustración en redes sociales.

BancoEstado informa:



Estamos experimentando intermitencias en nuestra App, Web y otros servicios, por lo que recomendamos reprogramar sus transacciones.



Nuestro equipo está trabajando para resolver esta situación. Estaremos informando a través de nuestros canales la… pic.twitter.com/pvMERSp9nk — BancoEstado (@BancoEstado) January 31, 2025

Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de descontento, con una ola de memes y críticas hacia la entidad. Usuarios de plataformas como X (exTwitter) compartieron su malestar con humor ácido, destacando la ironía de que las fallas ocurrieran justo a fin de mes, cuando muchas personas dependen de realizar pagos y transferencias. Algunos incluso sugirieron la posibilidad de una demanda colectiva contra el banco.

@BotCheckerCL publicó en X: Estimados amigos, recomendamos no hacer ningún tipo de transferencia en @BancoEstado (si les es posible). No hay detalle técnico del incidente. – No hay confirmación de que no esté comprometida la seguridad de los usuarios. – Van 24 horas. – Usuarios reportan pérdida de fondos (no llegan a destino)”.

Estimados amigos, recomendamos no hacer ningún tipo de transferencia en @BancoEstado ( si les es posible).



– No hay detalle técnico del incidente.

– No hay confirmación de que no esté comprometida la seguridad de los usuarios.

– Van 24 horas.

– Usuarios reportan pérdida de… pic.twitter.com/XgZqidxsLz — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) February 1, 2025

El diario EnCancha recogió buena parte de esas reacciones, en su publicación titulada: ““Justo a fin de mes”: falla masiva de Banco Estado dejó una ola de memes y reacciones en redes”.

Una usuario en X publicaba: “Hola qué les parece si hacemos una demanda colectiva al Banco Estado, tengo que pagar sueldos el arriendo etcétera y no puedo por Bancoestado”

Algunas reacciones en redes sociales:

#bancoestado Hola qué les parece si hacemos una demanda colectiva al banco estado tengo que pagar sueldos el arriendo etcétera y no puedo por bancoestado — elita aravena (@ElitaJaque) January 31, 2025

Si no se han enterado, lo de #bancoestado fue mas o menos asi pic.twitter.com/jBL0z1Ca1K — F ட 🅾️ Я Ξ ડ G υ Ⓜ️ ρ (@Floresgump4) January 31, 2025