Capacitan a brigadas del Ejército en rescate de fauna y animales domésticos durante incendios forestales

En medio de los catastróficos incendios forestales que afectan actualmente al país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de La Araucanía (Senapred) impulsó una capacitación dirigida a la Brigada de Incendios Forestales del Destacamento de Montaña nº8 Tucapel.

En la instancia participaron el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y las universidades Católica de Temuco, UFRO y U. Mayor.

La jornada abordó una dimensión que suele quedar en segundo plano durante las emergencias: el manejo y rescate de animales domésticos y fauna silvestre que resultan heridos o en riesgo durante los incendios.

El curso contó con estaciones prácticas a cargo de médicos veterinarios y profesionales del SAG, quienes abordaron técnicas de contención, primeros auxilios, criterios de derivación y los riesgos sanitarios que implica el contacto con animales en estado de estrés o con heridas expuestas.

El director regional de Senapred Araucanía, Ian Gorayeb, explicó que esta iniciativa surge desde la Mesa de Reducción del Riesgo de Desastres, específicamente en su dimensión animal, y responde a la necesidad de preparar al personal que apoya en el combate de incendios.

«Esta temporada estival es desafiante y compleja. El Ejército, a través de sus brigadas, se enfrenta en terreno a animales que huyen del fuego, muchos de ellos en estado de shock, y es clave que cuenten con herramientas para manejar esas situaciones de forma segura», señaló Gorayeb.

Desde la experiencia directa en emergencias, el comandante de escuadra Josué Poblete destacó el valor práctico de la capacitación: «En los incendios nos encontramos con animales silvestres y domésticos afectados, y muchas veces no tenemos el conocimiento de cómo actuar correctamente. Esta instancia nos entrega herramientas que antes no teníamos».

El uniformado recordó además su participación en el incendio de Santa Olga en 2017, uno de los desastres más devastadores de la última década en el país: «Fue muy impactante ver lo que pasó, sobre todo con los animales. Había muchos caballos y mascotas afectados. Esa experiencia marca y te hace entender que hay cosas que se pueden hacer mejor si uno está preparado», enfatizó.

En tanto, en las estaciones de capacitación participó como expositora la médica veterinaria y académica de la U. Católica de Temuco, Romina González, quien destacó la importancia del trabajo conjunto.

«Los incendios no se enfrentan desde una sola disciplina. Generar espacios de capacitación multidisciplinarios permite actuar de manera preventiva y saber cómo responder cuando el fuego ya está en el territorio. Hoy estamos explicando sobre el manejo adecuado al encontrar animales heridos, desorientados o deshidratados durante un incendio», puntualizó la experta.

Finalmente, se informó que esta misma jornada fue replicada en el destacamento Húsares de Angol «para trabajar de manera conjunta y contar con los mismos conocimientos al momento de acudir a una emergencia», indicó la profesional de la UC de Temuco.

El Ciudadano