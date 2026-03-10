Carabinero condenado por golpear con una luma en la cabeza a niña de 14 años y dejarla ciega ya está en Colina 1

El exsuboficial mayor de Carabineros Luis Antonio Castillo Fernández ingresó este viernes 6 de marzo al penal de Colina 1 para comenzar a cumplir la condena de 11 años de presidio efectivo que le impuso la justicia por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La información fue dada a conocer por el medio Piensa Prensa.

La sentencia quedó firme luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazara el recurso de nulidad presentado por la defensa del exuniformado, confirmando el fallo dictado por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Carmen Gloria Escanilla, Christian Carvajal Silva y la abogada integrante Gabriela Carrasco Tobar— descartó que existiera error de derecho en la sentencia impugnada.

El exsuboficial mayor Luis Castillo Fernández ingresó a la cárcel de Colina 1 tras quedar firme la condena de 11 años de presidio por golpear con una luma en la cabeza a una niña de 14 años durante la revuelta social.

Corte de Apelaciones confirmó condena por apremios ilegítimos

En su resolución, la Corte sostuvo que las causales invocadas por la defensa fueron “manifiestamente mal formalizadas”, por lo que el recurso debía ser necesariamente rechazado.

El tribunal también descartó que la sentencia hubiese carecido de fundamentación, como alegaba la defensa, señalando que el fallo del tribunal oral contiene una exposición completa de la prueba rendida durante el juicio.

Según la resolución, el análisis del fallo permite advertir que este incluye todas las reflexiones, motivaciones y valoraciones probatorias necesarias, examinando en detalle los antecedentes y testimonios presentados durante la audiencia.

Hoy fue ingresado al penal Colina 1 el Suboficial mayor de @Carabdechile LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ condenado a 11 años de prisión, por apremios ilegítimos. https://t.co/wKEo1tTWPU



El suboficial Castillo, con mas 30 años en la institución, golpeó a una menor de 14 años con una luma… pic.twitter.com/hVFVjdLxy4 — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 6, 2026

La agresión que dejó ciega a una niña de 14 años

El fallo de primera instancia, ratificado por el tribunal de alzada, estableció más allá de toda duda razonable cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la sentencia, en plena revuelta social, alrededor de las 16:30 horas del 21 de noviembre de 2019, en la intersección de avenida José Miguel Carrera con avenida Ossa, en la comuna de La Cisterna, el entonces funcionario de Carabineros golpeó a una niña de 14 años.

El tribunal determinó que el uniformado, actuando en ejercicio de sus funciones y de manera injustificada y contraria a los protocolos policiales, procedió a golpear a la menor en la región frontal del cráneo, en el ojo derecho y en el tórax.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió conmoción retinal, edema de Berlín y uveítis traumática, lesiones que derivaron en ceguera legal permanente, según el diagnóstico realizado en el Hospital del Salvador.

Con el rechazo del recurso de nulidad y el ingreso del condenado a Colina 1, la sentencia quedó definitivamente ejecutoriada, iniciándose así el cumplimiento efectivo de la pena de prisión.