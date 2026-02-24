Cartel Jalisco Nueva Generación en Chile: Fiscalía prepara juicio contra 2 presuntos integrantes de la organización criminal que operaban en la región de O’Higgins

En medio del revuelo internacional causado por la operación militar realizada en México en contra del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía Regional de Antofagasta se prepara para llevar a juicio oral a 2 imputados que presuntamente están vinculados a dicha organización criminal, por delitos cometidos en Chile.

Se trata de dos ciudadanos mexicanos, detenidos por OS7 de Carabineros en enero de 2025, en una parcela ubicada en el sector de Lolol, Región de O’Higgins, donde los imputados habían establecido un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de cristales de metanfetaminas.

«Durante su captura, fueron incautados 844 kilos de la droga, además de productos químicos y otros elementos indispensables para el procesamiento del producto, que había ingresado a Chile a semanas antes, vía marítima, oculta en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del Puerto de Manzanillo, en México», señalaron desde la Fiscalía.

Así, tras una investigación que se extendió por casi 2 años, y empleando distintas técnicas especiales de la Ley 20.000, la semana pasada ambos imputados fueron acusados por la unidad SACFI de la Fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación criminal, ilícitos por los cuales el Ministerio Público pide una pena total de 35 años de cárcel para cada uno.

«Actualmente, la Fiscalía está a la espera que se concrete la audiencia de preparación de juicio oral, donde las partes discutirán la prueba pericial, testimonial y documental que se presentará en el juicio oral propiamente tal», detallaron desde el ente persecutor.

La investigación

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien dirigió el operativo que permitió la captura de los imputados en Lolol, explicó que la investigación se inició cuando tomaron conocimiento que un grupo criminal mexicano tenía planes de posicionar a Chile como una nueva plaza para la recepción, procesamiento, síntesis y acopio de cristales de metanfetaminas, para sus «mercados» de Asia y Oceanía.

«Para cumplir este propósito, los imputados primero enviaron a Chile una muestra de la droga oculta en un repuesto de vehículo, y posteriormente realizaron viajes a nuestro país para afinar detalles de la operación, como precio de venta, logística y el lugar donde se instalaría el laboratorio clandestino para la extracción de la droga», indicó el persecutor.

En un principio, agregó, el plan era establecer el laboratorio en Antofagasta: «De hecho, la muestra de la droga que se envía, se envía a Antofagasta, pero posteriormente los planes cambian y se busca una parcela en la zona rural de Región de O’Higgins», sostuvo el fiscal regional.

En este escenario, en septiembre de 2024 se concreta el envío a Chile desde el puerto de Manzanillo en México, de un pallet con 36 cubetas plásticas contenedoras de pintura, donde venía diluida la droga que luego sería extraída en el laboratorio ilegal.

«Todo esto concluye el 9 de enero de 2025, cuando en un amplio operativo a cargo de funcionarios del OS7, GOPE, LABOCAR, Prefectura Aero policial y RPAS, se logra la detención de ambos mexicanos en plena faena de extracción de la sustancia ilícita en el laboratorio», añadió el fiscal Castro Bekios.

Respecto a la vinculación con el cartel CJNG, desde el Ministerio Público comentaron que el tipo de drogas, la nacionalidad de los imputados y el hecho que la ruta empleada haya tenido su origen en el puerto de Manzanillo, refuerzan la hipótesis de la participación de este grupo criminal mexicano en estos delitos.

«El Puerto de Manzanillo ha sido vinculado innumerables veces a las actividades del CJNG, incluso varias agencias antinarcóticos consideran que este grupo criminal ejerce control sobre este puerto para la recepción y envío de estupefacientes y precursores químicos», resaltó el fiscal regional de Antofagasta.

A lo anterior se suman otros antecedentes obtenidos durante la investigación, que hacen presumir que la operación que neutralizada en Chile fue un «primer intento» del CJNG por establecer una nueva plaza para la exportación de drogas sintéticas a mercados lejanos.

El fiscal Castro Bekios recalcó que, en efecto, la información sugiere que diversos grupos criminales, no solo mexicanos, podrían estar buscando nuevas rutas para sacar sus productos desde las costas del Pacífico Sur, que están menos vigiladas y ofrecen una vía más directa para arribar a los mercados de Asia y Oceanía, donde el precio de las drogas de síntesis se multiplica.

El persecutor destacó finalmente el trabajo investigativo desarrollado por Fiscalía y OS7, con apoyo de Directemar y Aduanas, el cual permitió detectar anticipadamente los planes de la organización, y reunir antecedentes y elementos que serán expuestos en el respectivo juicio oral.

