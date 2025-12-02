Caso Convenios: CDE presenta querella criminal contra exdirector (UDI) del Serviu en Valparaíso en arista «ProCultura»

Un reporte publicado por el portal Pura Noticia informó la presentación de una querella criminal, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra del exdirector del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa (UDI).

Según consignó el citado medio, la acción judicial -que ya fue declarada admisible-, además de Ochoa, también acusa a María Constanza Gómez, Alberto Larraín y Gonzalo Chacón, como autores del delito de fraude al Fisco en la arista relacionada a la Fundación Procultura en el denominado «Caso Convenios».

«El origen del caso se remonta al año 2021 y está relacionado con un proyecto del Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de familias que residen en campamentos», señala la publicación.

En ese marco fue que se propuso un convenio «para financiar el diseño de loteo, especialidades, obras y expediente de expropiación para los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, en Villa Alemana», el cual fue suscrito con ProCultura «que no contaba con el giro necesario para ejecutar los proyectos que le habían sido encomendados», lo cual según el CDE estaba en conocimiento de Ochoa.

«El 21 de febrero de 2022, el entonces director del Serviu de Valparaíso, Tomás Ochoa, solicitó la transferencia de fondos a Procultura para intervenir el campamento Lomas de Bellavista por $93.979.116; el campamento Manzana 33 por $82.791.126; y el campamento Las Viñas de Irene Frei por $71.603.136. Dichos montos solicitados por el militante de la UDI fueron autorizados el 6 de junio de 2022», agrega la nota de Pura Noticia.

Posteriormente, ya en el Gobierno de Gabriel Boric, ProCultura tuvo que firmar un contrato con una empresa para realizar uno de los proyectos, la cual resultó ser propiedad del mismo Tomás Ochoa, quien la creó en 2023, una vez que dejó su cargo en el Serviu.

«El Consejo de Defensa del Estado plantea en su querella que fue la participación de Tomás Ochoa, como Director de Serviu Valparaíso, en las distintas instancias de gestación del convenio (participando en reuniones preparatorias, como solicitando la destinación de recursos), la que habilitó la suscripción de éste con la Fundación Procultura, la cual nunca tuvo la capacidad técnica para llevar a cabo el convenio suscrito, lo cual sabía o debía haber sabido el mencionado querellado», puntualiza la crónica.

En tanto, la querella ratifica que «todas estas acciones fueron ejecutadas por el querellado Ochoa Capelli en contra de los deberes propios de todo funcionario público, principalmente, en contra de los principios de eficiencia y eficacia, así como del principio de probidad».

