Navidad en la calle: la cena comunitaria que reflejó la crisis social en Argentina

En Argentina, una muestra de organización comunitaria en medio de la crisis social reunió a más de 5 mil personas en situación de vulnerabilidad en la Plaza del Congreso, quienes participaron de una cena navideña abierta y colectiva.

La actividad, impulsada por la agrupación Patria Grande junto a militantes de Argentina Humana y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), convirtió el espacio público en una expresión masiva de solidaridad y contención social, en el marco de la jornada anual “Ninguna Familia sin Navidad”.

Noticieros argentinos difundieron imágenes de cientos de mesas instaladas para familias en situación de calle, donde compartieron una cena de Navidad, brindaron a la medianoche, entregaron regalos a niñas y niños y expresaron deseos de esperanza y bienestar en medio de un escenario complejo.

Este año, se reunieron más de 5000 personas que compartieron un menú de tres tiempos realizado de manera artesanal. La instancia, también estuvo acompañada de shows musicales, mesa de repostería y regalos para las y los asistentes.

La comida fue elaborada por medio centenar de cocineras sociocomunitarias, mujeres que durante todo el año mantienen en pie los comedores de los barrios populares y que prepararon cada plato con el mismo compromiso y cuidado con que sostienen a sus comunidades.

Desde la organización subrayaron que la convocatoria de este año fue especialmente alta, una señal —según indicaron— de que numerosas familias debieron enfrentar las fiestas por primera vez sin un techo.

También señalaron que la jornada no reunió solo a personas en situación de calle, sino que incluyó a sectores de clase media que, por primera vez, se vieron en la necesidad de acercarse a esta instancia solidaria, reflejando el deterioro económico que atraviesa el país Argentino.

«Vine aquí porque no tengo dónde comer y no puedo permitírmelo. Estoy muy feliz de estar aquí porque lo que está pasando es realmente maravilloso… Este presidente, para mí, no sirve para nada», declaró un asistente para Viory.

La actividad dejó postales de mesas compartidas, música en vivo, regalos para niñas y niños y gestos de contención comunitaria en pleno espacio público. Para las organizaciones convocantes, la masiva participación no solo evidenció la solidaridad popular, sino también el agravamiento de la crisis social que empuja a más familias a pasar las fiestas en la calle.

Una escena que expone el retroceso de las condiciones de vida y la creciente exclusión en el país. La jornada se replicó además en distintos municipios de la capital.