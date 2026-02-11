Obra inspirada en Camila Polizzi instala apagón cultural en Concepción: artista acusa censura tras cierre anticipado de la muestra por municipio conservador

En Concepción, lo que partió como una muestra “sin drama” terminó en apagón cultural: cortina abajo, exposición clausurada y un sumario corriendo. “Sismografía del Cuerpo”, instalada en el Punto de Cultura de la Municipalidad, fue cerrada antes de tiempo y dejó la polémica encendida: un artista acusa censura en Concepción y denuncia que el municipio actuó sin diálogo ni aviso previo.

La exhibición reunía obras de 10 artistas y una de las piezas que más ruido generó fue “Máquina de guerra”, inspirada en Camila Polizzi. En esa obra —del artista Luis Almendra Villagrán— se representa a Polizzi montada sobre un toro mecánico, con una bazuca y una espada. La muestra, además, incluía una casa de muñecas descrita como sacrílego-sexual: “Jesuscrist meets Hello Kitty: Dios es un empleado en un mostrador”, junto a otras obras con mensajes asociados a una postura crítica sobre la iglesia.

Censura en Concepción: clausura y sumario en Cultura

Según informaron desde casa edilicia penquista, el municipio optó por cerrar la exposición e instruir un sumario administrativo al interior de la Dirección de Cultura para establecer por qué se autorizó la muestra. La decisión encendió la tensión cuando el personaje “Huachistáculo” —del propio Almendra— llegó al espacio a preguntar qué estaba ocurriendo y el administrador municipal, Boris Negrete, le pidió retirarse.

Ahí vino el choque. El expositor acusó un acto de censura y apuntó a la forma en que se ejecutó el cierre, según reportó sabes.cl: “nos pilló por sorpresa porque, por último, habernos llamado antes, haber propuesto un diálogo, nada. Eso demuestra una falta de diálogo, prepotencia y demuestra que nos quieren negar, así de simple. Demuestra que nos están satanizando la obra como si nosotros fuéramos un espectro o una tropa de zombis que queremos hacerle mal a la sociedad. Todo lo contrario, nosotros somos súper buenas personas”.

“Nos dijeron: no, ustedes no”

El artista también insistió en que la muestra no llegó “por la ventana”, sino que pasó por un proceso previo de postulación y selección. Y relató al medio citado que, tras días de montaje e inauguración, el cierre los golpeó de improviso:

“Son tan ignorantes entre ellos, yo creo que están medio adormecidos. De hecho, por eso les pasó esto, nosotros estuvimos montando la muestra durante cinco días. Hicimos la inauguración, nadie, no pasó nada, fue maravillosa la inauguración, excepto que no teníamos cóctel (…) yo creo que el alcalde vio la noticia en la prensa y se espantó y cerró la cuestión. Y el tema es que antes de esto hubo un proceso de selección, por supuesto, nosotros postulamos con la muestra e hicimos un portafolio… Ni un problema, quedamos seleccionados, pasaron meses hasta que expusimos. Claro, nosotros hicimos algunos cambios, pensamos que no iba a haber problema porque no nos dijeron nada, ni en la inauguración, pero nos encontramos con esta sorpresa ahora que nos dicen, no, ustedes no, a ustedes no les corresponde estar en este espacio de arte, lo que me parece, francamente, una locura”.

Qué dice el autor sobre “Máquina de Guerra”

En una explicación compartida por el propio artista, en su cuenta de Instagram, sobre el sentido de la obra, señala:

“«MÁQUINA DE GUERRA» es una pintura que aborda el poder contemporáneo desde la ironía, el exceso y la profanación de los símbolos oficiales. La obra presenta un retrato alegórico de @camilapolizzioficial Camila Polizzi, figura mediática surgida del cruce entre escándalo, deseo, legalidad y espectáculo, presentada como una anti – heroína que ocupa y subvierte la iconografía histórica y militar latinoamericana.”

En la misma publicación, el autor agrega una aclaración sobre el origen del trabajo:

“Nota, esta pintura la hice por mi cuenta no es un encargo no me la pagaron la hice porque pinto por entretenerme, por entretención pinto, entiende! pinto por el placer de pintar e investigar la vida, entiende!”.

En paralelo, el contexto político también aparece en el debate: el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz Uribe, es electo en 2024, militante del Partido Social Cristiano, y es reconocido como líder pastor evangélico vinculado al grupo “Águilas de Jesús”, con una gestión caracterizada por una postura conservadora cristiana. En ese escenario, la acusación de censura en Concepción abre una pregunta incómoda: qué espacio real tienen —o no— las expresiones artísticas críticas en recintos culturales administrados por el municipio.