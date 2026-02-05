Chiguayante: Comité de Allegados Eureka asegura terreno para proyecto habitacional tras 15 años de lucha colectiva

Tras 15 años de organización y perseverancia, 110 familias de Chiguayante dieron un paso decisivo hacia la vivienda propia con la firma del documento que compromete formalmente el terreno de su proyecto habitacional. Desde el Comité, su joven dirigenta Maritza Novoa destacó que este logro confirma que frente a problemas que parecen individuales, la salida siempre es colectiva.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por Juan Pablo Orellana

Un paso decisivo hacia la vivienda digna dieron 110 familias que integran el Comité de Allegados Eureka, luego de que se firmara la carta que compromete formalmente el terreno donde se levantará su futuro proyecto habitacional en la comuna de Chiguayante.

Si bien el suelo ya había sido adquirido previamente por el Estado, este documento oficializa que será destinado específicamente a la construcción de 110 departamentos para las familias del comité.

De esta manera, el hito no solo entrega certeza jurídica al proyecto, sino que además representa un ahorro significativo para cada hogar, considerando que en iniciativas similares los postulantes deben reunir entre 3 y 4 millones de pesos por familia para financiar colectivamente el terreno.

El Comité Eureka agrupa a familias que hoy viven como allegadas o arrendatarias, y arrastra una historia de 15 años de organización persistente en busca de una solución habitacional digna.

En ese camino, han debido enfrentar múltiples procesos: postulaciones individuales articuladas de manera colectiva, intentos de compra de terreno vía Subdere con promesas de compraventa millonarias, gestiones asociadas a la Glosa 12 e incluso una toma que se extendió por cerca de un año.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una segunda etapa de revisión por parte del Serviu, luego de que fueran subsanadas todas las observaciones técnicas y sociales.

Desde el punto de vista administrativo, la iniciativa ya cuenta con los desarrollos de ingeniería, arquitectura, área social y jurídica, además del terreno adquirido específicamente para dar solución habitacional a las familias organizadas, posicionándose entre los proyectos con mayores posibilidades de aprobación en la región.

La luchadora dirigenta Maritza Novoa destacó para El Ciudadano el sentido profundo del proceso vivido en la comuna de Chiguayante: «Esto demuestra que ante problemas que parecen individuales, la salida siempre es colectiva. Nada de esto habría sido posible sin organización, perseverancia y apoyo mutuo durante todos estos años», planteó la lideresa.

El escenario favorable, sumado a la extensión del Plan de Emergencia Habitacional aprobada por el Congreso en diciembre pasado, refuerza las expectativas del comité y abre un camino concreto hacia el inicio de las obras, coronando una larga historia de lucha social por el derecho a la vivienda.

