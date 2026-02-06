Chile: 100 comunas bajo «alto riesgo» de ocurrencia de incendios forestales

El Presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un llamado urgente a la población a extremar las medidas de autocuidado durante este fin de semana (6, 7, y 8 de febrero) ante el alza de las temperaturas y con ello el aumento del riesgo de que ocurran incendios forestales.

«Chilenas y chilenos: este fin de semana es de alto riesgo para la ocurrencia de incendios forestales en 100 comunas de nuestro país, desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía. Por favor extrememos las precauciones y evitemos tragedias», alertó el Mandatario a través de sus redes sociales.

En esa línea, el Jefe de Estado recordó que «el 99% de los incendios forestales se origina por la acción de personas».

Por su parte, desde Conaf detallaron que el sábado 7 de febrero será el día con más riesgo: «Todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. El 99,7% son causados por acción humana», recalcaron desde la entidad forestal.

Chilenas y chilenos: este fin de semana es de alto riesgo para la ocurrencia de incendios forestales en 100 comunas de nuestro país, desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía. Por favor extrememos las precauciones y evitemos tragedias: reitero que el 99% de los incendios… https://t.co/tUV7chX2mJ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 6, 2026

¡Prepárate! Altas temperaturas hasta mañana sábado entre las regiones de Tarapacá y la Metropolitana ☀️🌡️



1️⃣ Protégete: Evita el sol entre las 11:00 y 17:00 hrs.

2️⃣ Hidrátate: Toma agua constantemente.

3️⃣ Previene: No enciendas fogatas ni fuentes de calor cerca de vegetación.… pic.twitter.com/UYYnp4du3a — SENAPRED (@Senapred) February 6, 2026

Cierre de parques nacionales

En tanto, en la Región de Valparaíso, las autoridades anunciaron el cierre del Parque Nacional La Campana y de la Reserva del Lago Peñuelas, durante todo el fin de semana.

«Nuevamente se ha emitido una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. En tal contexto, como Conaf hemos activado patrullajes preventivos en conjunto con Carabineros, con los servicios del agro, y también con las municipalidades», explicó el director regional de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez.

El funcionario indicó que los guardaparques de La Campana y Peñuelas serán destinados prioritariamente al patrullaje de estos espacios naturales.

«Hacemos un llamado a toda la comunidad a minimizar cualquier acción que pueda provocar un incendio forestal: no utilizar maquinarias que provoquen chispas ni herramientas como soldadoras, desbrozadoras y galleteras, sobre todo, en lugares al aire libre o con vegetación seca», puntualizó Núñez.

Finalmente, desde Conaf también hicieron un llamado al sector agrícola a aplicar en estos días la «faena cero», esto es, evitar el uso de maquinarias que tienen cuchillos o palas, pues estas «al contacto con las piedras pueden provocar chispas y si hay pasto cerca, esto puede provocar un siniestro», indicó el director regional de Conaf.

Ante la #AlertaTempranaPreventiva por amenaza de #IncendiosForestales vigente en la región, #CONAF cerrará el Parque La Campana y la Reserva Lago Peñuelas los días 6, 7 y 8 de febrero.

➡️Director regional, Mauricio Núñez, comparte detalles y reitera el llamado a la prevención: pic.twitter.com/RFeu2aSOqH — CONAF Valparaíso (@conaf_valpa) February 5, 2026

Altas temperaturas significan altos riesgos de incendios, ¡te pedimos precaución! 🚨



Recuerda:

🌱 Limpia la vegetación seca alrededor de tu casa

🚫 No hagas fuego ni uses máquinas que generen chispas en zonas de vegetación. Tampoco tires colillas.

💨 Si ves humo, llama… pic.twitter.com/9TSofJIslu — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 6, 2026

