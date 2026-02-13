Chile activa ayuda para Cuba: Boric ordena aporte a UNICEF con foco en la niñez

«El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo (…) nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes», afirmó el presidente Boric.

El Gobierno de Chile anunció este jueves que realizará un aporte económico al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destinado a paliar la crítica situación humanitaria que enfrenta la población cubana, con especial énfasis en la protección de la niñez y adolescencia en la isla.

La medida, adoptada por instrucción directa del presidente Gabriel Boric Font, fue comunicada oficialmente por el canciller Alberto van Klaveren Stork y se canalizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, instrumento administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) .

El anuncio se produce en un contexto de creciente deterioro de las condiciones de vida en Cuba, agravado por el endurecimiento del bloqueo económico y energético por parte de Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a la isla.

Desde La Habana denunciaron enérgicamente que, con este denominado «bloqueo energético», la administración del magnate republicano busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

Apoyo focalizado en la infancia a través de UNICEF

Según detalló la Cancillería, la agencia de Naciones Unidas mantiene operaciones activas en la isla desarrollando intervenciones integrales para enfrentar la emergencia. A través de un comunicado de prensa precisó que la ayuda se orientará a «la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos, con el objetivo de asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes» .

La medida busca garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a los sectores más vulnerables de la población cubana

«El Gobierno de Chile solidariza con el pueblo cubano y la catástrofe humanitaria que viven», señala el texto.

Boric: «El bloqueo es criminal y un atentado a los derechos humanos»

El presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para respaldar la medida y realizar una dura crítica a la política exterior estadounidense hacia la isla.

«El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes» , planteó.

El jefe de Estado también explicó los mecanismos institucionales a través de los cuales se materializará la cooperación.

«A través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos», señaló Boric, para luego agregar: «Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones» .

El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 12, 2026

Las declaraciones del mandatario reflejan la posición oficial del Gobierno, que reitera su rechazo a las medidas unilaterales. En ese sentido, el comunicado de la Cancillería enfatiza que «Chile reitera su rechazo y condena a cualquier medida o sanción unilateral, sobre todo cuando a través de estas existe afectación directa en las condiciones de vida de las personas» .

Desde La Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que la decisión responde a criterios estrictamente humanitarios y será materializada mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, mecanismo que ha sido utilizado anteriormente para asistir a países afectados por conflictos o desastres.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, afirmó el canciller, al tiempo que ratificó que el aporte será canalizado a través de organismos multilaterales, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF.

Explicó que aunque se está evaluando la magnitud del apoyo monetario, el objetivo es poder ayudar a paliar necesidades urgentes de la población. Indicó los recursos serán administrados bajo mecanismos internacionales de control y rendición de cuentas.

El secretario de Estado destacó que la iniciativa se enmarca en la tradición de cooperación internacional de Chile, recordando que el país ha impulsado ayudas similares en contextos como la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza y los efectos de huracanes en el Caribe.

“Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende desde hace bastante tiempo”, enfatizó, en declaraciones recogidas por Diario Usach.

El Fondo Chile: un instrumento de cooperación consolidado

La ayuda se materializará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, un mecanismo de cooperación internacional creado en 2006 mediante la promulgación de la Ley N° 20.138. Esta normativa autoriza al Presidente de la República a efectuar aportes de hasta 5 millones de dólares anuales como parte de iniciativas destinadas a combatir el hambre y la pobreza, canalizando los recursos hacia fondos, programas y agencias del Sistema de Naciones Unidas .

De acuerdo con información proporcionada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el fondo contempla tres líneas de trabajo principales. Las dos primeras están sujetas a concurso público y se enfocan en proyectos de organizaciones de la sociedad civil chilena y programas de asistencia técnica gestionados por instituciones gubernamentales u organismos de Naciones Unidas. La tercera línea, que será utilizada en esta ocasión, responde a peticiones de ayuda humanitaria recibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por su naturaleza circunstancial, permanece abierta de manera permanente sin necesidad de convocatoria previa .

La iniciativa chilena se suma a esfuerzos similares desplegados por otros países de la región, particularmente México, que este mismo jueves concretó el envío de dos buques de apoyo logístico de su Armada, el Papaloapan y el Isla Holbox, cargados con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene que arribaron a la bahía de La Habana .

México anunció este envío como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria” en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después del decreto Trump, que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.

Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, dejó en claro que su administración s sigue comprometido con Cuba por lo que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos buques a su país.