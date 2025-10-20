Chile: Comisión de Educación del Senado aprobó en particular proyecto que prohíbe celulares en colegios

Listo para ser votado en la Sala del Senado quedó el proyecto que «regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales», tras ser aprobado y despachado en particular por las y los senadores de la Comisión de Educación.

La iniciativa se encuentra en su segundo trámite legislativo. Uno de los cambios relevantes introducidos en esta etapa fue la ampliación de la prohibición a los tres niveles de educación: parvularia, básica y media. Recordemos que la propuesta original planteaba la prohibición desde el nivel parvulario hasta 7° básico y regulaba el uso desde ese nivel hasta 4° medio.

Según consigna el boletín de prensa del Senado, en lo fundamental «se prohíbe el uso de celulares en las salas de clases y se señala que los reglamentos de los distintos establecimientos educacionales deberán disponer de las medidas necesarias para materializar esta prohibición».

Excepciones

El proyecto despachado a la Sala establece excepciones a dicha prohibición:

• Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, en las que el uso adecuado de medios tecnológicos de telefonía móvil se considere como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado emitido por un profesional competente.

• Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe.

• Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de medios tecnológicos de telefonía móvil.

• Si el uso de los dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media.

• Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal únicamente por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

«La prohibición se aplica durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los casos de excepciones que establece la ley», agrega el reporte del Senado.

No obstante, en el nivel de educación media, el reglamento de los colegios podrá disponer espacios, horarios o actividades específicas en que su utilización sea autorizada. Finalmente, la iniciativa también considera que «se debe informar sobre el uso responsable y los riesgos asociados, promoviendo instancias formativas que prevengan el uso indebido o la comisión de delitos mediante estos medios».

