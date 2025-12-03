Chile Cuida: Senado aprobó proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

La Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y reconoce el cuidado como un derecho, con lo cual la iniciativa pasó a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
«Cada vez queda menos para que la iniciativa sea despachada a ley», destacaron desde el Ministerio de Desarrollo Social tras la votación de las y los senadores en Valparaíso.
Asimismo, la ministra de dicha cartera, Javiera Toro, resaltó que «el derecho al cuidado se aprobó en el Senado y pasa a tercer trámite constitucional, para que cuidar nunca más sea una carga solitaria».
«El gobierno del presidente Gabriel Boric cumple poniendo en el centro a las personas porque cuando Chile cuida, Chile avanza», agregó la ministra Toro.
El Ciudadano