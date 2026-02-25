Chile: Equipo venezolano Carabobo denunció agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de la hinchada de Huachipato

Los ataques quedaron registrados en varios videos. En uno de ellos, se escucha a la hinchada chilena cantar: "Tienen hambre, los venecos tienen hambre", mientras que otro registro captó a los seguidores del equipo de Talcahuano haciendo ruidos de mono acompañados con insultos racistas dirigidos a la delegación venezolana.

Chile: Equipo venezolano Carabobo denunció agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de la hinchada de Huachipato
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras ganarle a Huachipato los dos partidos y eliminarlo de la Copa Libertadores, el equipo de fútbol venezolano Carabobo denunció haber recibido agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de los hinchas del cuadro de Talcahuano.

Los ataques quedaron registrados en varios videos. En uno de ellos, se escucha a la «hinchada» chilena cantar: «Tienen hambre, los venecos tienen hambre», mientras que otro registro captó a los seguidores de Huachipato haciendo ruidos de mono acompañados con insultos racistas dirigidos a la delegación venezolana.

Asimismo, otro video muestra cómo los chilenos atacaron a piedrazos a los futbolistas del equipo visitante una vez concluido el partido, jugado en el estadio Las Higueras de Talcahuano.

«Esperamos que la Conmebol y la Copa Libertadores tomen las acciones pertinentes para evitar este tipo de incidentes», señalaron desde el medio Conversa Granate, que cubre las noticias del equipo de fútbol Carabobo.

Por su parte, y a manera de protesta, el DT venezolano, Daniel Farías, no aceptó ninguna pregunta en la conferencia de prensa posterior al encuentro, expresando su molestia por el racismo y la xenofobia de la hinchada chilena.

«Vine a la rueda de prensa porque alguien de Conmebol me dijo que si no venía nos iban a multar», planteó el entrenador visitante, afirmando en seguida que «no nos trataron con el respeto que merecemos».

«No lo digo por parte del equipo local, que fue muy bueno con nosotros. Es por todo lo que terminó sucediendo (…) no solamente el racismo es una forma de vincularse al irrespeto. La xenofobia también», indicó Farías.

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

¿Qué hay detrás del triunfo de Huachipato en la Copa Chile 2025?

Hace 2 meses
El Ciudadano

Supercopa de Chile: lo que dejó el inicio de la temporada

Hace 2 días
El Ciudadano

¿Neonazi supremacista blanco? Amplio repudio por video racista de Trump

Hace 3 semanas
El Ciudadano

“Colombia libre”: Petro convoca a las plazas tras insultos de Trump y amenazas de intervención

Hace 2 meses
El Ciudadano

Encuentro con ídolos, autógrafos y regalos: 1xBet organizó un entrenamiento abierto de Universidad Católica

Hace 3 meses
El Ciudadano

Ultraderecha en España: Asociación de neonazis se inscribe como partido político “Noviembre Nacional”

Hace 1 semana
El Ciudadano

Santiago: Invitan a marchar y manifestarse por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Colo Colo no le da la mano al fascista”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fotos falsas, videos manipulados y testaferros: el arsenal desinformativo de la ultraderecha por situación migratoria

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano