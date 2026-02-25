Chile: Equipo venezolano Carabobo denunció agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de la hinchada de Huachipato

Tras ganarle a Huachipato los dos partidos y eliminarlo de la Copa Libertadores, el equipo de fútbol venezolano Carabobo denunció haber recibido agresiones e insultos racistas y xenófobos por parte de los hinchas del cuadro de Talcahuano.

Los ataques quedaron registrados en varios videos. En uno de ellos, se escucha a la «hinchada» chilena cantar: «Tienen hambre, los venecos tienen hambre», mientras que otro registro captó a los seguidores de Huachipato haciendo ruidos de mono acompañados con insultos racistas dirigidos a la delegación venezolana.

Asimismo, otro video muestra cómo los chilenos atacaron a piedrazos a los futbolistas del equipo visitante una vez concluido el partido, jugado en el estadio Las Higueras de Talcahuano.

«Esperamos que la Conmebol y la Copa Libertadores tomen las acciones pertinentes para evitar este tipo de incidentes», señalaron desde el medio Conversa Granate, que cubre las noticias del equipo de fútbol Carabobo.

Por su parte, y a manera de protesta, el DT venezolano, Daniel Farías, no aceptó ninguna pregunta en la conferencia de prensa posterior al encuentro, expresando su molestia por el racismo y la xenofobia de la hinchada chilena.

«Vine a la rueda de prensa porque alguien de Conmebol me dijo que si no venía nos iban a multar», planteó el entrenador visitante, afirmando en seguida que «no nos trataron con el respeto que merecemos».

«No lo digo por parte del equipo local, que fue muy bueno con nosotros. Es por todo lo que terminó sucediendo (…) no solamente el racismo es una forma de vincularse al irrespeto. La xenofobia también», indicó Farías.

Al finalizar el partido entre @Huachipato 🆚 @Carabobo_FC nuestro equipo fue víctima de agresiones, insultos racista y xenófobos, por parte de la hinchada local, Esperamos que la @CONMEBOL y la @Libertadores tomen las acciones pertinentes para evitar este tipo de incidentes. pic.twitter.com/SpLM1iTrUm — Conversa Granate (@ConversaGranate) February 25, 2026

Aquí anexamos más evidencia de las agresiones y el mal comportamiento de la parcialidad local de @Huachipato pic.twitter.com/aqQsr6ipQU — Conversa Granate (@ConversaGranate) February 25, 2026

Con escándalo terminó el partido entre Huachipato y Carabobo por Copa Libertadores



La delegación visitante acusó “racismo” ante cánticos de la hinchada local



El DT venezolano, Daniel Farías, expresó su molestia al respecto en una conferencia donde no aceptó preguntas.@Sabescl pic.twitter.com/14dJCsbunc — Carlos Campos (@carlosicampos) February 25, 2026

Seguiremos informando.