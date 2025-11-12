«Chile es un solo país»: Jeannette Jara cerró campaña con 20 mil personas en Maipú y alentó a la unidad nacional

Con banderas, música y una masiva convocatoria de más de 20 mil personas, la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, cerró su campaña en pleno corazón de la comuna de Maipú.

La cita se dio en un lugar estratégico: la comuna en donde es alcalde Tomás Vodanovic, quien tiene muy buena aprobación en el sector y ha apoyado a la candidata durante toda su campaña.

Jara se asomó dos horas después de la convocatoria del comando, quienes citaron al público a eso de las 18 horas. Apenas la candidata salió al escenario en medio de la música, se sintió una multitudinaria ovación.

Durante su discurso, el público comenzó a cantar “el que no salta es paco”, momento en que la candidata pidió respeto y aprovechó para distanciarse de las candidaturas que promueven el odio, entregando un mensaje de unidad.

“Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es un solo país. Al igual que en las familias, no todos se tienen ‘buena’. Pero no por eso dejamos de ser familia. Incluso con los que piensen muy distinto de nosotros”, enfatizó Jara.

La candidata también tuvo palabras para uno de sus contrincantes, el candidato Republicano, José Antonio Kast, a quien hizo referencia cuando dijo: “Yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque no le temo al pueblo de Chile”.

Kast también cerró su campaña el mismo día en el Movistar Arena, pero el público que llegó hasta el Parque O’Higgins no superó las 12 mil personas.

El cierre multitudinario que se vivió en la Plaza de Maipú no será el único en el horizonte para Jara: se espera que el miércoles 12 cierre en Talca y el jueves 13 en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, informaron desde el comando presidencial.

El Ciudadano estuvo presente en el acto de cierre de campaña de Jeannette Jara en Maipú, gracias al trabajo de Cristián García quien conversó con las personas asistentes. Mira su despacho a continuación (red social X):

