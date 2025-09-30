Chile: Justicia ordena bloquear sitios web de apuestas deportivas pues «funcionan ilegalmente en el país»

Entre los sitios que deberán ser bloqueados se encuentran Betsson, Rojabet, Coolbet, Betano y JugaBet. En su fallo, la Corte Suprema indicó que las compañías proveedoras de internet incurrieron en un acto ilegal y arbitrario al negarse a bloquear las plataformas, y recordó que la ley solo permite el desarrollo de apuestas deportivas a quienes cuenten con una autorización expresa.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción y ordenó a las empresas proveedoras de internet bloquear el acceso a los sitios web de apuestas deportivas online que operan sin autorización legal en Chile.

En la sentencia (rol 18.080-2025), la Tercera Sala del máximo tribunal señaló que de parte de las proveedoras, hubo «actuar ilegal al negarse a realizar el bloqueo de las plataformas que funcionan ilegalmente en el país, ya que solo las empresas autorizadas por ley pueden desarrollar apuestas deportivas». 

De esta manera, se revocó la sentencia anterior del 30 de abril de 2025 «y se acoge el recurso de protección (…) en contra de Claro Chile SpA, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., GTD Manquehue S.A., Telefónica Chile S.A., WOM S.A. y VTR Comunicaciones SpA, disponiéndose que las recurridas no pueden transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acrediten autorización legal y de la autoridad administrativa, debiendo por lo tanto bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados».

La decisión se adoptó por la Tercera Sala integrada por el ministro Jean Pierre Matus, las ministras Mireya López, Eliana Quezada y los abogados (i) Álvaro Vidal y Carlos Urquieta. Votaron en contra la ministra López y el abogado Urquieta. Revisa el fallo completo aquí.

